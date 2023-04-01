İhlas Haber Ajansı

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Mehmetçikten deprem bölgesinde sahur yapan vatandaşlara kahvaltılık ikramı

Mehmetçik deprem bölgesinde Ramazan ayı nedeniyle sahur yapmak isteyen vatandaşlar için yardım çalışmalarına devam ediyor.


6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Mehmetçik deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan çalışmalar hakkında paylaşım yaparak, “Deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerimiz, her gece Ramazan ayı dolayısıyla sahur yapmak isteyen vatandaşlarımıza kahvaltılık ikram ediyor” ifadelerini kullandı.

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