İhlas Haber Ajansı

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Mehmetçikten eksi 39 derecede 7 metre kar kalınlığında vatan görevi

Mehmetçik, 7 metre kar kalınlığı ve eksi 39 derece soğuk havaya rağmen vatan görevine devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı, 7 metre kar kalınlığı ve eksi 39 dereceye ulaşan soğukta nöbet tutan Mehmetçiklerin videosunu paylaştı. Videoda Mehmetçiklerin zor şartlara rağmen vatan görevine devam ettiği görüldü.


Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Kar kalınlığı 7 metre. Hava sıcaklığı -39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz!"

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