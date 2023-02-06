İhlas Haber Ajansı

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Mehmetçik'ten Malatya'da depremzedelere sıcak yemek desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı’nda görevli Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yemek dağıttığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yemek dağıttığını duyurdu.



MSB, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya 2'nci Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçiğin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşa destek sağladığını duyurdu. Ayrıca Mehmetçik, deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlayacağı belirtildi.

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