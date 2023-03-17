Mehmetçik'ten Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesine anlamlı ziyaret

Mehmetçik, 23 Eylül 2022 tarihinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'da depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşıladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022'de şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailesinin ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.