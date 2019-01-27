Mekanik sayaca geçişe ilgi yoğun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla başlatılan, su abonelerinin ön ödemeli kartlı sayacını, mekanik (faturalı) sayaçla değiştirebilme uygulamasına Başkentlilerden yoğun talep geldi. Uygulamanın başlamasının ardından ASKİ'ye bugüne kadar yaklaşık 13 bin başvuru yapılırken, aboneler kartlı sayaçlarını mekanik sayaçlarla değiştirdiler.

Kartlı sayaçlarını mekanik sayaca (faturalı) dönüştürmek isteyen konut abonelerinin “www.aski.gov.tr” adresinden detaylı bilgi alabileceği bilgisini veren ASKİ yetkilileri, değişim imkanından yararlanmak isteyen aboneler için değişim işlemlerinin devam ettiğini söyledi. Abonelerin kimlik ve tapu fotokopisi ile su kartlarıyla birlikte ASKİ abonelik merkezlerine gelerek değişim başvurusunda bulunabileceğini belirten yetkililer, su kartı tapu sahibi adına değilse bu belgelere ek olarak zorunlu deprem sigortası (DASK) belgesi ile müracaat edebileceğini ifade ettiler.

10 yıllık aboneye sayaç bedeli yok

10 yıllık kullanım süresi sona eren kartlı sayaç aboneleri, sayaçlarını mekanik sayaçla değiştirdiklerinde sayaç ücreti ödemeden sadece 72 lira 57 kuruş güvence bedeli ödüyor. Kartlı sayacının 10 yıllık kullanım süresi dolmamış aboneler ise sayaçlarını mekanik sayaçla değiştirmek istediklerinde toplam 135 lira 28 kuruş ödeyerek değiştirebiliyor. Değişim yapıldığında daha önceden yüklenmiş ancak kullanılmamış olan suyun bedeli de abonenin talebine göre; mekanik sayaç faturalarından düşülüyor ya da isteğe bağlı olarak nakit ödeniyor.

ASKİ hizmetlerine mobil erişim

ASKİ Genel Müdürlüğü abonelerin daha kolay ve hızlı işlem yapabilmesi için cep telefonları üzerinden de işlem yapılmasına olanak sağlıyor. Bilişim teknolojisinin kullanıldığı uygulama ve hizmet sayısını artırmayı amaçlayan ASKİ, fatura işlemleri başta olmak üzere abonelik işlemleri, ödeme bilgileri ve çok daha fazla işlem ve başvuruyu www.aski.gov.tr adresinden online olarak ya da ASKİ android ve ios mobil uygulaması üzerinden alıyor.