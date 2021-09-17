Meksika'nın bağımsızlığın 200'üncü yılı Çankaya'da kutlandı

Meksika'nın bağımsızlığının 200'üncü yılı Ankara Çankaya Belediyesinin yenilediği Meksika Parkında kutlandı. Bağımsızlığın 200'üncü yılını simgeleyen levhanın da açılışı yapıldı.

Çankaya Belediyesi Meksika tarihinde çok önemli bir yer sahip olan etkinliğe imza attı. Çankaya Belediyesinin Yıldız bölgesinde yer alan Meksika Parkı'nda Meksika'nın bağımsızlığının 200'üncü yılı kutlandı. Meksika'nın bağımsızlığının 200'üncü yılı kutlamalarına katılan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan çeşitli ülkelerin büyükelçilerine ve Çankaya Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Meksika'nın bağımsızlığını ülkelerinin adıyla var olan parkta kutladıklarını belirten Hernandez, parkı yenileyen Çankaya Belediyesinin cömertliği sayesinde bu anlamlı levhanın açılışını yaptıklarını dile getirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i temsilen bağımsızlık kutlamasına katılan Çankaya Belediyesi Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, “Meksika'nın 16 Eylül'de başlattığı ve uzun bir süre sonra başarıyla sonuçlanan bağımsızlık mücadelesi, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı ve sonunda Cumhuriyetle taçlanan Kurtuluş Savaşımızı bize hatırlatmaktadır. Burada bu özgürlük mücadelesine katkı vermiş insanları anıyorum. Cumhuriyet Çankaya'da ilan edildi, Çankaya Belediyesi olarak dünyanın tüm ülkelerine ev sahipliği yapıyoruz ve özgürlüğü savunan ulusların temsilcileri ile bir arada yaşamaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.