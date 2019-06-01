İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mektup yazdılar, hayallerine kavuştular

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisinden mektupla ağaç isteyen öğrencileri okullarında ziyaret ederek birlikte fidan dikti.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisine mektup yazarak okullarına ağaç dikilmesini isteyen Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı. Okulu ziyaret ederek minikleri sevindiren Balcı, öğrencilerle beraber okulun bahçesine ağaç dikti. Kendisine mektup yazarak okullarına davet eden ve okul bahçesine ağaç dikilmesini isteyen minik öğrenciler, Balcı'nın ziyaretiyle neşe dolu bir gün yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Balcı, öğrencilerle hoşça vakit geçirdi.



El birliğiyle ağaç diktiler


Çocuklarla sohbet eden ve hepsinin hayallerini, taleplerini tek tek dinleyen Balcı, daha sonra kazma ve küreği eline alarak, öğrencilerle beraber ağaç dikti. Fidanları öğrencilerle birlikte açılan çukurlara yerleştiren Balcı, “Bu fidanları birlikte diktik. Ama korumak sizin göreviniz Bu fidanları sulayın, üzerine basmamaya dikkat edin. Size emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.