Melih Gökçek, kendisine tahsis edilen zırhlı aracı teslim etti

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen zırhlı aracı dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teslim edeceğini duyurdu.

Gökçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum.”

Bu paylaşımın üzerine Melih Gökçek, kendisine teslim edilen zırhlı aracı bugün Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim etti.