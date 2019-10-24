Meme kanseri erken teşhisinde her gün değerli

Ankara'da düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Sempozyumu"nda erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Meme kanserine dikkat çekmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm'ün katılımı ile Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde “Meme Kanseri Farkındalık Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Gülüm, “Meme kanseri, çoğumuzun etrafında gördüğü yaygın bir kanser türü olup, nispeten diğer kanser türlerine göre genç yaşta insanları etkiliyor. Genç bir kadının, genç bir annenin bu hastalıkta kaybedilmesi sadece istatistiksel bir rakam olmayıp, bu kayıp birden çok insanı etkileyebiliyor. Erken tanı ile bu hüzünlere son vermek mümkün. Bu konuda farkındalık cidden çok değerlidir ve yetkin hocalarımızla bu farkındalığı oluşturmamız mümkün” dedi.

Sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik "Meme Kanseri Taramalarında Güncel Durum", Uzm. Dr. Gökhan Gürel "Mamografi ve Değerlendirme Süreci" ve Kansere Gülümse Derneği "Hastalığı Nasıl Yendim" konularını ele aldı. Sempozyum, meme kanseri farkındalığı için öğrenciler tarafından hazırlanan film gösteriminin ardından gerçekleşen "Farkındalık İçin Çal" müzik dinletisi ile sona erdi.

Sempozyuma İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Etlik Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Erkan Çiçek, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bahattin İlter ve Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün katıldı.