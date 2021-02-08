Memleket Hareketi Lideri İnce: "İşgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum"

Memleket Hareketi Lideri Muharrem İnce, "İşgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum" dedi.

İnce, Ankara'daki çalışma ofisinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgüveni olmayan, iddiası olmayan, kendi gücüne ve potansiyeline güvenmeyip, dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olduğunu ifade eden İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Yürekleri yetse, beni de istifaya davet ederler” ifadelerini hatırlatarak, “Yürekleri yetmediği için, diyemedikleri için bu muhalefet de istifa etmelidir. Hem ‘erken seçim' deyip hem de ‘yüreklice istifa et' diyemiyorsan o koltukta neden oturuyorsun?” açıklamasında bulundu.

"Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece"

Gelinen noktada Atatürk'ün kurduğu CHP'nin kendi değerlerinden, köklerinden, ilkelerinden uzaklaştığını aktaran İnce, “Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Partinin yöneticileri ile seçmeni, tabanı, üyeleri arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Cefasını çekenler başka, sefasını sürenler başka kişilerdir. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 1979 senesinde ara seçimlerde duvara, ‘CHP, Karaoğlan, Ecevit' yazan birisi olarak henüz bıyıklarım terlememişti. 42 yılın sonunda kafamda siyah saç kalmamış durumdayım, bu 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala cumhuriyetçiyim, hala kurucu değerlere sımsıkı bağlıyım. Partiyi yönetenler, partinin evlatlarına iftira atarken, ‘ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti' diyenlerle kol kola girmişti. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, öbür yandan CHP ile ömür boyunca mücadele etmiş insanlarla kol kola görüntüler vermişlerdir. Ortada ilke yoktur, değer yoktur, duruş yoktur, liyakat yoktur, emeğe saygı yoktur, Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece” diye konuştu.

"İşgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum"

İnce, “kimlerle yolumu ayırıyorum” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e ‘kefere' diyenleri yönetici yapanlarla yorumu ayırıyorum. ‘Mustafa Kemal' deyip, ‘Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. ‘Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum; sen kimsin de yoldaşı oluyorsun? Anafartalar'da, Conkbayırında, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıdır, sen askerisin. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamaya getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip, bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖcüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a gitmeden önce İstanbul'u terk etti. İstanbul işgal altındaydı, işgali kurtarmak için İstanbul'u terk etti. Ruhu, gönlü İstanbul'daydı. Ama İstanbul işgal edilince işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ankara'dan İstanbul'u kurtardı, bende bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum.”

Yeni bir yola çıktıklarını ifade eden İnce, “Hedefimiz 50+1 üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek, Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona ‘girin kolumuza' diyorum. Kibirsiz, sahici, saf, duru, mütevazi, şeffaf, hesap veren ve hesap soran bir siyaseti birlikte kuracağız. Umut olacağız Türkiye'ye, moral olacağız, çıkış yolu olacağız” dedi.

"İsim, logo hepsi hazır"

İnce, kurulacak olan partiyle ilgili bir soruya, “Çok kısa sürede, sizlerle bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde Parti Meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır” ifadelerini aktardı.

"İyi Parti'den sonra, grubunda en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız"

İnce, CHP'den istifa eden üç milletvekiliyle ilgili sorulan soru üzerine ise İstifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketine katılmışlardır. Partilileşme sürecinde katkıları sürüyor arkadaşlarımızın. İyi Parti'den sonra, grubunda en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız. Bu başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.