Memleketim Dergisi'nin üçüncü sayısı yayımlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bünyesinde çıkarılan Memleketim Dergisi'nin üçüncü sayısı “Balkanlar ve Karabağ” dosyası ile yayımlandı.

Yurt dışında yaşayan Türkler, kardeş topluluklar ve Türkiye'deki uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetlerini Covid-19 salgını döneminde de hız kesmeden sürdüren YTB, Memleketim Dergisi'nin üçüncü sayısında Aliya İzzetbegoviç ve Dr. Sadık Ahmet gibi siyaset ve fikir önderlerinin hayat ve mücadelesine ışık tutuyor. Yeni sayı aynı zamanda okurları Balkan coğrafyasında müzikten sinemaya, kültür, sanat, spor ve mimariden tarihe ışık tutan şehirlerin ruh iklimine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Gönül coğrafyamızın bir diğer parçasını oluşturan ve geçtiğimiz günlerde 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesi, Memleketim Dergisi'nin bu sayısında tarih, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve kültürel miras zenginliği bağlamında inceleniyor.

Yeni sayıda Dilek Kütük, Balkanlar'ı Almanya ve Türkiye perspektifinden okuyor, iki ülkenin Balkanlar'a dönük politikalarını karşılaştırmalı olarak ele alıyor. Dr. Süleyman Gündüz ise, “Bir Mütefekkir, Bir Lider: Alija Izetbegoviç” başlıklı yazısıyla Balkanlar'ın efsanevi lideri Aliya İzzetbegoviç'i tarihsel ve düşünsel zeminde değerlendiriyor. Dr. Ubeydullah Sezikli, “Evlâd-ı Fatihân'dan Kadim Sesler: Balkan İlahileri” yazısıyla kültürel etkileşimi Balkan ilahileri ve tasavvuf edebiyatı bağlamında değerlendiriyor. Ömer Kadiç, “Acı Bir Kahve Sonrası: Balkan Sinemasından Kesitler” yazısıyla dünya sinemasına damga vuran Balkan filmlerini eğlenceli ve incelikli bir dille anlatıyor Memleketim okurlarına. Doç. Dr. Faruk Taşçı, “Balkan Göçmeni Değil, Muhaciri Olarak: Sabahaddin Zaim” isimli yazısıyla “Hocaların Hocası” Prof. Dr. Sabahattin Zaim'i farklı yönleriyle aktarıyor okuyucuya. Mikail Türker Bal, “Balkanlar'ın İnce Ruhu Dervişler”in güçlü birer portresini çiziyor ve okuyucuyu Bosna, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'ta bir seyahate çıkarıyor. Sadık Yalsızuçanlar “Türkiye'de hayli zaman görüşemeyen dostlar, Başçarşı'da karşılaşırmış” diyerek okuyucuyu Bosna'ya, Başçarşı'ya götürüyor “Başçarşı'da Karşılaşmak” isimli yazısıyla.

Fatih Hafız Mehmet, “Haklı Davanın Haksızlıklara Meydan Okuyan Savunucusu: Dr. Sadık Ahmet” isimli yazısıyla Batı Trakya Türklüğü davasının önder şahsiyeti Dr. Sadık Ahmet'i ve mücadelesini anlatıyor. Zülgaip Akkuş “Seyyahlık Kültürü Üzerinden Rumeli'nin Osmanlı Kokan Şehirlerine Seyahat” isimli yazısıyla okuyucuyu “Rumeli'nin asırlar ötesinden bugüne Osmanlı rayihasını yayan asude şehirleri”ne götürüyor. Dücane Demirtaş, Bilge Lider Aliya'yı merkeze alarak Türk modernleşmesini irdeliyor “Alija ve Kendi Modernite Tecrübemiz” isimli yazısıyla. Elder Uka, “Genç Müslümanlar Teşkilatı” başlıklı yazısıyla Bosna'da İkinci Dünya Savaşı yıllarında temelleri atılan Genç Müslümanlar Teşkilatı'nı inceliyor. Furkan Şaban “Yeşil ile Mavinin Birleştiği Şehir: İşkodra” yazısıyla okuyucuyu önce bir sergi salonuna, oradan da Balkanlar'a, Arnavutluk'a, İşkodra'ya götürüyor. Umut Deniz Öncel, “Gönüllüler Ordusu Şahittir” başlıklı yazısıyla futbolun dayanışma ve iş birliği zeminini nasıl güçlendirdiğini anlatarak, Novi Pazar ve Fenerbahçe tribünlerinin kardeşlik fotoğrafını çekiyor. Gülçin Balat, “Çıkayım Gideyim Urumeli'ne” diyor ve Rumeli türkülerini inceliyor “Hasretin Dili Türküler: Rumeli Türküleri” başlıklı yazısıyla. Atılgan Ulutaş, “Almanya'daki Genç Türklerin Kendilerini İfade Etmelerinin Hızlı Yolu: Türkçe Rap” isimli yazısıyla Almanya'daki Türk gençleri arasında popüler hale gelen ve sonrasında Türkiye'ye ihraç edilen Türkçe Rap'i tarihsel ve sosyolojik bir zeminde ele alıyor.

15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki ayrı camiye düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği İslam karşıtı ve ırkçı terör saldırısından vücudundaki dokuz mermiye rağmen sağ olarak kurtulmayı başaran ve hayata yeniden tutunan Temel Ataçocuğu ile gerçekleştirilen röportaj, saldırının düşünsel alt yapısı ve gerçekleştirilme şeklini, Yeni Zelanda'daki Müslüman toplumunu ve teröristin yargılanma sürecini ele alıyor Memleketim Dergisi'nin bu sayısında.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini ele alıyor

Sevilay Yıldırım, “Azerbaycan ve Dağlık Karabağ Meselesi” isimli yazısında Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini ele alıyor. Yıldırım, Dağlık Karabağ meselesini tarihsel bağlamını da göz önünde bulundurarak bölgesel ve uluslararası düzeyde inceliyor. Kenan Aslanlı, Karabağ'ın Ermenilerce işgalini tarih ve uluslararası ilişkiler disiplinleri içerisinde değerlendiriyor ve bu değerlendirmeden hareketle Karabağ meselesinin geleceğine ilişkin bir perspektif sunuyor okurlara. Sona Rzayeva, “Karabağ Savaşı'nın Kültürel Miras ve Varlıklar Üzerindeki Etkileri” başlıklı yazısıyla Karabağ'ın tarihi önemi ve Karabağ Savaşı'nın bölgenin kültürel dokusu üzerindeki etkisini tartışıyor. Buta Bağırova, Memleketim okurlarını 28 Mart 1993'ün Kelbecer'ine götürüyor ve Kelbecer'in Ermenilerce işgal edilmesinin meydana getirdiği insani dramı gözler önüne seriyor “Kelbecer'de İşgal” başlıklı yazısıyla.

Memleketim Dergisi'nin dördüncü sayısı “kimlik” dosyası ile önümüzdeki aylarda raflardaki yerini alacak.