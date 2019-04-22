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Memur-Sen, 6'ncı Olağan Genel Kurul sürecini tamamladı

Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen Konfederasyonu’nun 6’ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen Konfederasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.


1 milyonu aşkın üye sayısıyla Türkiye'nin sivil toplum kuruluşu alanında zirvede bulunan Memur-Sen, 6. Olağan Genel Kurul sürecini tamamladı. Ankara'da gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul sonucunda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve listesi Memur-Sen yeni yönetim kurulunu oluşturdu.


Böylelikle Memur-Sen'in yeni dönemde yönetim kurulu sayısı 8'e yükselmiş oldu.


Yalçın sonuçların ilanından sonra kısa bir teşekkür konuşması yaparak, Memur-Sen'in bugünlere taşınmasında rol oynayan yöneticilerine minnettar olduğunu belirtti.


Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: "Genel Başkan Ali Yalçın, Genel Sekreter Semih Durmuş, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar, Hukuk ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu".

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