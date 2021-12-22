Memur-Sen Başkanı Yalçın: “Cumhurbaşkanımıza, kamu görevlilerine ek zam beklentimizi aktardık”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Toplu Sözleşme hükmünün gereği 3600 Ek Gösterge/Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerini ilettiklerini vurgulayarak, ek zam beklentilerini de aktardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul yaklaşık 20 dakika sürdü. Kabulün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması ve hafifletilmesi yönündeki tekliflerinin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiklerini belirterek, ek zam beklentilerini aktardıklarını kaydetti.

Gelir vergisine ilişkin uygulanacak istisnayı olumlu olarak niteleyen Yalçın, bunun sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında sıkıntılar içerdiğini, söz konusu düzenleme ile kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını Erdoğan'a ifade ettiklerini vurguladı. Yalçın, gelir vergisinde yapılan düzenlemenin eşitsizlik ortaya çıkardığını ifade ederek, söz konusu eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam veya ilave ödemenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasına hassasiyetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dile getirdiklerini belirtti.

Yalçın, toplu sözleşme hükmünün gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerini Erdoğan ile paylaştıklarını ifade ederek ek zam dahil yapacakları teklifler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geleceklerinin bilgisini verdi.