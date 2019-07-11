Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Enflasyonun altında bir teklifi kabul edemeyiz”

Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, enflasyonun altında bir teklifi kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili düşüncelerini paylaşan Yalçın, “İyileştirmeye açık alanlarına ilişkin öneriler ve eleştiriler olabilir. Bizim de bunlara yönelik yaklaşımlarımız söz konusu. Bu yönetim sistemi 5 yıllık bir istikrar süreci demektir. Ülkemiz istikrara kavuşsun, yönetsel istikrar, ekonomik istikrarı da beraberinde getirsin. Türkiye ekonomide orta gelir tuzağını aşmak zorunda eğitimde ve diğer sektörlerde de ortak kalite tuzağını aşmak zorunda. Biz, Türkiye'nin yönetsel istikrarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni inisiyatif almış ve 350 merkezde çok yoğun çalışmayla katkı sunmuş bir konfederasyonuz” diye konuştu.

Seçim sürecinin geride kaldığını hatırlatan Yalçın, milletin iradesine saygı duymak gerektiğinin altını çizerek, “Bazı siyasi oluşumlar ‘Martın sonu bahar' dediler. Emekçi boyutuyla, martın sonunun kara kış olduğu görüldü. CHP'li ve HDP'li bazı belediyelerde emekçilere yönelik saldırılar, işten çıkarmalar, sendikal baskılar, sürgünler, işçilere ilişkin ortaya çıkan bilanço kabul edilebilir bir tablo değil” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın belediyelerdeki sendikal baskılara ilişkin temel taleplerinin işe iadelerin sağlanması, sürgünlerin geri çekilmesi, sendikal baskıların sonlandırılması, emeğe emekçiye ve örgütlü yapıya saygı duyulması olduğunu kaydetti. Öte yandan Yalçın, bu konuyu uluslararası alanda da etiketleyeceklerini belirtti.

Toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Yalçın, “5. Dönem toplu sözleşmede, 3 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyonu bulan memur emeklisiyle birlikte 5 milyonu aşkın bir kitleyi masada temsil ediyoruz. Toplumdaki her 4 kişiden birisinin milli gelirden aldığı ücreti belirleme yetkisi Memur-Sen Konfederasyonu ve sendikalarındadır. Dolayısıyla 5. Dönem Toplu Sözleşme bu anlamda kritik bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

Temel beklentilerinin kamu görevlileri için bir iyileştirme paketi açıklanması olduğunu vurgulayan Yalçın, “Talepleri tekliflere dönüştürme sürecimizin önemli bir kısmı tamamlanmış sonuçta. Tekliflerimiz aşağı yukarı netleşti. Hükümetin bize uygun tekliflerle gelmesini, gerçekleşen enflasyon rakamları üzerinden kamu görevlilerinin geçim standardını yükseltecek ve mali kaygılarını iyileştirecek bir teklifle gelmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.

Sunacakları teklifin bir iyileştirme paketi teklifi niteliğinde olacağına dikkat çeken Yalçın, “Hükümetten de buna diğer sektörlere ilişkin açıkladığı paket gibi yaklaşarak, kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak teklifle gelmesini istiyoruz. Önümüzde, sendika içinde 4 aşamalı bir istişare süreci duruyor. Alınan kararlar ve rakamlar bu süreç sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak” diye konuştu.

Enflasyonun altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerinin altını çizen Yalçın, “Refah payını son derece önemsiyoruz. Zam artı enflasyondan ziyade enflasyon artı zam burada önemlidir. Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir zam sistematiği konusunda hükümete her yıl yaptığımız çağrıyı bu dönem daha güçlü şekilde yapacağız. Sosyal haklar boyutuyla da tekliflerimiz söz konusu. Beklentilerimiz karşılanmadığında bizim de sendika olarak elimizin güçlü olduğu kısımlar var” şeklinde konuştu.