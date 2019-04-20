Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "'Önce İnsan' anlayışıyla, ‘Gelir Dağılımında Adalet' ısrarımızı yineleyeceğiz"

Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Örgütlülüğümüzden aldığımız güçle ufkumuzu genişletecek, vizyonumuzu yenileyeceğiz. ‘Önce İnsan' anlayışıyla, ‘Gelir Dağılımında Adalet' ısrarımızı yineleyeceğiz. ‘İnsana Saygı, Emeğe Değer' anlayışı ‘Emek İçin Dayanışma' çağrısı ve ‘Adil Paylaşım' haykırışıyla hedeflerimizin gerçekleşmesi için daha fazla ter dökeceğiz" dedi.

1 milyonu aşkın üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen'in 6.Olağan Genel Kurulu, demokrasi şöleni şeklinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. Kurula, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ali, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Memur-Sen Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen önceki genel başkanları Fatih Uğurlu ve Ahmet Aksu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüda Par Genel Sekreteri Sehzade Demir, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkan ve yardımcıları, Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren komisyonlar, 6. Olağan Genel Kurul'da oy kullanacak olan delegeler, 107 ülkeden, 13 üst kuruluş ve 300'ü aşkın emek temsilcisi katıldı.

Memur-Sen'in hakları ve özgürlükleri geliştirdiği çeyrek asırlık tarihi birikimle genel kurulun gerçekleştirildiğine dikkat çeken Yalçın, sosyal diyalogla geliştirilen çözümlerin artacağını ve toplu pazarlık masasında kazanımların sayısının artacağını belirtti.

Yalçın dünyadaki adaletsiz sisteme dikkat çekti

Her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü, her gün 800 çocuğun susuzluktan hayatını kaybettiği bir dünyada yaşandığına dikkat çeken Yalçın, en zengin 8 kişinin, 3.6 milyar insanın toplamından daha büyük servete sahip olduğunu kaydederek, “Milyarderlerin serveti son 1 yılda 762 milyar dolar arttı ve bu tutar, küresel yoksulluğu tam 7 kez sona erdirebilir. Gelişmemiş bir ülkedeki işçinin hayatı boyunca kazandığı parayı, ünlü bir markanın CEO'su 4 günde kazanıyor. Yani arada binlerce kat gelir ve paylaşım adaletsizliği var” dedi.

Sendikal kazanımlar

Memur-Sen olarak çatışmadan kazanılabildiğini tüm dünyaya gösterdiklerini söyleyen Yalçın, sendikal mücadeleye yeni soluk getirerek, saygınlık ve itibar kattıklarını kaydetti. Memur-Sen'in mali ve sosyal hakların yanı sıra çalışma şartlarını da iyileştirdiğini belirten Yalçın, "Toplu Sözleşme hakkının mimarı Memur-Sen; kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üreten, beklentilerinin karşılanmasını sağlayan hükümler içeren, demokratik ve sendikal hakların genişlemesine yön veren toplu sözleşmelerin de mimarı oldu, olmaya da devam edecek" şeklinde konuştu.

Yalçın talepleri sıraladı

Yalçın "Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var. Yasanın ve masanın bütün zaaflarına karşın, bu toplu sözleşmede de kazanımlarımızı koruyacak, yeni kazanımlara imza atacağız. Mesela; sözleşmeli istihdam konusu kamuda tek istihdam şekli kadrolu olmalı; sözleşmeli istihdam son bulmalı diyoruz. Sözleşmeli istihdam kaldırılıncaya kadar; mevcut bütün sözleşmeliler arasındaki izin, sosyal hak ve tazminatlar eşitlenmeli. 3600 ek gösterge, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli; kadro ve derece sınırlamaları kaldırılmalı. 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilmeli. Hem masa, hem de yasa daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı. Kamu görevlilerinin bütçeden aldığı pay artmalı, enflasyon farkı 6 aylık dönemlerde değil, Eşel Mobil sistemine göre verilmeli" dedi.

Kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunların da artık giderilmesi gerektiğini belirten Yalçın, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının tüm kurumlarda açılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek "Fiili Hizmet Zammının Kapsamı Genişlemeli, KİT'lerde de sicil uygulamasına son verilmeli; bir defaya mahsus olmak üzere başarı ücreti oranı olan yüzde 8 temel ücrete eklenmeli. KİT'lerde fazla çalışma ücreti ödenmesinde 30 saat sınırlaması kaldırılmalı, fazla çalışmaya karşılık; ücret veya izin kullanılmasına imkan sağlanmalı. Emekliye ayrılan kamu görevlileri, aile yardımı ödeneği almaya devam etmeli, Gelir Vergisinde Oran yüzde 15'te sabitlenmeli, kamu görevlilerine, emeklilerde olduğu gibi dini bayram ikramiyesi verilmeli. Bayramlarda görev yapan personele fazla mesai verilmeli; fazla mesai ücretleri günün şartlarına göre belirlenmeli. Harcırahlar, günün şartlarına göre yenilenmeli, harcırah ve gündelik gibi haklar bütçe kanunuyla değil toplu sözleşme hükümleriyle belirlenmeli. Kamu görevlileri il içi veya il dışı hastalık ve tedavilerinde refakatçi oldukları süre izinden sayılmalı. İzinler iş günü esasına göre verilmeli. Kamu personel sisteminde sıkıntı olan performans, rotasyon gibi uygulamalara son verilmeli. Mazerete dayalı tayin talepleri öncelikli olarak değerlendirilmeli. Devlet memurlarının siyaset ve grev hakları tanınmalı" ifadelerini kaydetti.