Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamu görevlilerinin çözülmesini bekledikleri sorunları var”

Kamu görevlilerinin beklentileri var, çözülmesini bekledikleri sorunları var” dedi.

Memur-Sen Yozgat Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Memur-Sen ve bağlı sendika üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Toplantıda Mart ayında yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına değinen Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'ne çağrıda bulundu. 2018'in son KPDK toplantısını hatırlatan Yalçın, “Çalışma Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve sayın bakanın ilk KPDK'sını yaptığımızda ‘Sayın bakanım, bu sizin ilk toplantınız, burada bazı şeyleri ilk olduğu için es geçebiliriz, kazanımsız bir masa olmasına tolerans gösterebiliriz ama Mart ayında yapılacak KPDK'da kazanım olmadan masanın bir anlamı olmaz, kamu görevlilerinin beklentileri var' dedik. Çünkü çözüm bekleyen konular var, ufak dokunuşlarla yerine getirilebilecek kazanımlar var” diye konuştu.

KİK toplantılarında, KPDK'da, toplu sözleşme masasında ve her ortamda sorunların çözümü için uğraştıklarını ifade eden Yalçın, sorunları çözülmüş, iş huzuru iç huzuruna yansıyan, eşi ile işi arasında tercihe zorlanmayan, ekonomik anlamda darlanmayan kamu görevlisi profili hedeflediklerini belirtti. Ayrıca sözleşmeli personellerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Yalçın, “Sözleşmeli personele ilişkin ‘Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası' yaptık. 11 hizmet kolunda sorunları toparlayarak, elimine ederek teklifimizi geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.