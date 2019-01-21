Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Sözleşmeli istihdam yeni Türkiye'ye yakışmıyor"

Enerji Bir-Sen'in 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ''Sözleşmeli istihdam yeni Türkiye'ye yakışmıyor'' dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konfederasyona bağlı Enerji Bir-Sen'in 6. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Programda yaptığı konuşmada sözleşmeli memurların sıkıntılarına da değinen Yalçın, bu konuda pek çok mağduriyetin yaşandığına dikkat çekerek, ''Sözleşmeli personel istihdamı yeni Türkiye'ye yakışmıyor. Sözleşmeli personellerin ailesi ve çocuklarından ayrı kalma dramı da Yeni Türkiye'ye yakışmıyor. İşin mi eşi mi? diye arada bırakmak bu Türkiye'nin sorusu olmamalı'' ifadelerini kullandı.

''Sözleşmeli personel statüsü kaldırılarak bütün kamu görevlilerinin kadrolu olması sağlanmalı''

Sözleşmeli personellerin aynı işi yapan kadrolulardan daha düşük maaş almasının ve daha yüksek sosyal güvenlik primi ödemek zorunda kalmasının da Türkiye'ye yakışmadığının altını çizen Yalçın, ''Sözleşmeli personel statüsü kaldırılarak bütün kamu görevlilerinin kadrolu olması sağlanmalı, anne babalar çocuklarının ve eşlerinin yanına yollanmalıdır'' şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili geniş katılımlı bir şuranın gerçekleştirileceğini ifade eden Yalçın, 22-23 Şubat tarihleri arasında Memur-Sen'e bağlı 11 sendika tarafından çalıştay, konfederasyon tarafından ise 'Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası'nın gerçekleştirileceğini duyurdu.