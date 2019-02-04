Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden eğitimde işbirliği

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ''Programımızla misafirlerimize hem teorik hem de pratik eğitimler vereceğiz ve Türkiye'deki çalışma hayatına ilişkin kurumlara geziler düzenleyeceğiz'' dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında ''Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı'' iş birliği protokolü imzalandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in imzaladığı protokol kapsamında yurt dışından gelen misafir öğrenciler, teorik ve pratik uygulamalarla Türkiye'deki çalışma hayatı ve uluslararası sendikacılık alanlarında eğitim görecekler. Protokol kapsamında bugüne kadar TODAİE ile gerçekleştirilen ve 70 farklı ülkeden gelen misafir öğrencileri kapsayan “Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliği ile verilecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçen dönemlerde Memur-Sen ve TODAİE iş birliğiyle yapılan 'Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika' programlarını hatırlatarak, programların TODAİE'nin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi uhdesine alındığını belirtti. İmzalanan protokolün kapsamının genişletildiğini aktaran Yalçın, geçmişte yapılan eğitimlerin ve gelecekte yapılacak olan eğitimlerin hem Türkiye'de hem de diğer dünya ülkelerinde çalışma hayatına ve emek kurgusuna olumlu yönde katkıları olduğunu belirtti. Yalçın, Memur-Sen olarak iş birliği ağını gün geçtikçe genişlettiklerinin altını çizerek, ''Gittiğimiz ülkelerde de buna ilişkin geri dönüşleri alıyoruz ve olumlu değerlendiriyoruz. Düzenlediğimiz bu ve bu tipten programların değeri bu yüzden önemli. Memur-Sen olarak bunu akademik sendikacılığımızın bir uzantısı olarak görüyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Programımızla misafirlerimize hem teorik hem de pratik eğitimler vereceğiz''

Yalçın, yeni eğitim programının 1 Nisan'da başlayacağını açıklayarak, ''Misafir olarak ülkemizde ağırladığımız sendikacı arkadaşlarımız ülkemizde 1 ay eğitime alınıyorlar ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını alarak ülkelerine dönüyorlar. Yeni eğitim programımıza ise 1 Nisan'da başlayacağız. Programımızla misafirlerimize Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak hem teorik hem de pratik eğitimler vereceğiz ve Türkiye'deki çalışma hayatına ilişkin kurumlara geziler düzenleyeceğiz. Memur-Sen ailesi olarak 1 milyonu aşkın kapasiteyle Türkiye'nin en büyük emek hareketi olmanın verdiği hüviyetle dünyanın birçok yerinde iş birliği ağımız var. İşbirliği ağımız kapsamında çeşitli programlarla birçok farklı ülke ve konfederasyonu bir araya getiriyoruz. En son geride bıraktığımız 1 Mayıs'ın ardından 'İnsan, Emek ve Küresel Rekabet' başlığıyla 105 ülkeden 154 konfederasyonla büyük bir kongre gerçekleştirdik'' şeklinde konuştu.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin yeni bir üniversite olduğunu belirterek, ''Üniversitemiz Türkiye'nin çok köklü eğitim kurumlarını bünyesinde toplayan bir üniversite olarak kuruldu. Bu köklü bünyeye ilave olarak da TODAİE'nin yürüttüğü hem ulusal hem uluslararası protokoller de üniversitemiz uhdesine verildi'' dedi.

''Üniversitemizin Türkiye'deki toplumsal dönüşüme katkı sağlamasını hedefliyoruz''

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin Türkiye'de sosyal bilimler alanında iki temel paradigmayı değiştirmeyi hedeflediğine dikkat çeken Tekin, ''Bunlardan bir tanesi sosyal bilimler konusunda Türkiye'de yetkin bir üniversite olmak ve sosyal bilimlerin diğer bilim dallarına oranla ikinci planda kaldığına dair algıyı değiştirip bir paradigma kırılması yaşatmak istiyoruz. Bununla beraber özellikle üniversitelilerle ilgili üretilen bilimsel bilginin toplumun değişik kesimleri tarafından yeterince izlnemediği, üniversitelerin bu anlamda toplumdan kopuk bir pozisyonda olduğuna dair genel bir kabul var. Bunu değiştirmek istiyoruz. Üniversitemizde üretilen katma değerin, bilimsel bilginin toplumun bütün kesimleriyle paylaşılmasını ve üniversitemizin Türkiye'deki toplumsal dönüşüme katkı sağlamasını hedefliyoruz. Topluma açık bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bu ve benzeri protokollerimiz devam edecek. Umarım bu protokol zengin bir birikimin oluşmasına, güzel çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olur'' değerlendirmelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Memur-Sen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Yalçın ve Tekin'in yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Hacı Bayram Veli Üniversitesinden öğretim üyeleri ve akademisyenler katıldı.