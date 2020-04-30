Memur- Sen'den 7 kıtadan katılımcıyla online 1 Mayıs kutlaması

Memur-Sen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve 7 kıtadan onlarca emek hareketi temsilcisinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü video-konferans yöntemiyle kutladı.

1 milyonu aşkın üyesi bulunan Memur-Sen bu kapsamda bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı 7 kıtadan emek hareketlerinin katılımlarıyla online olarak gerçekleştirdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı 1 Mayıs Uluslararası Online Konferansı; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur- sen yönetimi, Memur-Sen'e bağlı 11 Sendikanın Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile tüm Türkiye'den Memur-Sen İl Temsilcileri ve Sendikaların Şube Başkanları ve 7 kıtadan onlarca emek hareketinin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Covid 19 işte bu krizin üzerine insanlığın başına bela olmuştur"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Korona Virüs salgınının getirdiği etkileri doğru analiz etmek gerek vurgu yaparak, "Kimileri krizin merkezine Covid 19'u koyuyor ve bir noktada asıl gündemi perdeliyor.Bize göre kapitalist dünya sistemi uzun zamandır krizdeydi. Neoliberal politikalar iflas etmiş, finans balonu patlamış, insanlığın çoğunluğu da mağdurlar sınıfına itilmişti. Yine sistemin en tepesindekilerin dünyanın dört bir yanında neden oldukları savaşlar, çatışmalar neticesinde baş gösteren nüfus hareketleri, göç dalgası sistemsel krizi net bir şekilde gösteriyordu. Covid 19 işte bu krizin üzerine insanlığın başına bela olmuştur. Maalesef aşırı magazinleştirme, asıl konuları da tartışmamızı engelliyor. Evet, krizin kronolojisi eskidir. Sistem, merkeze oturttuğu ve mesnedini yani üretimini kaybeden rezerv para doların hormonal değeri ile oluşan finansal balonun yükünü taşıyamamaktadır. Biraz önce bir ifade kullandım evet, sürecin sonrasına dair tetikte kalmamız gerekiyor.Sistem dayanağını ve hatta gerekçesini kaybetmiştir" dedi.

"Bugün niceliksel tedbirlerin çözüm olmayacağını hepimiz biliyoruz artık"

Covid 19'u merkeze alan kriz söylemlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yalçın,” Covid 19 milat değildir. Evet yeni bir hayata uyanacağız belli.Fakat, bu hemen bugün ortaya çıkmış bir durum değildir. İktisatçı düşünür Karl Polanyi'nin dediği gibi, kargaşanın ardında, geçmişi çabucak ve sessizce, çoğu zaman su yüzünde en ufak kıpırtıya bile yol açmadan yutup giden bir değişim akıntısı yer alıyor.Eğer bir felaketten, bir kıyametten bahsediyorsak, hem son yıllarda yaşadığımız olayları doğru okuyup çözümlemeliyiz, hem de alttan alta yaşanan çözülmeyi görmeliyiz. Biz, Memur-Sen olarak son yıllarda gerek yerel gündemimizde gerekse küresel ölçekte hep bu konuyu diri tuttuk. İLO gündemi ile kendi gündemimizi örtüştürerek, böylesi bir kriz anaforunda işin geleceğini, saygın işi ve emeği merkeze alan anlayışımızı gündemin öznesi haline getirmek için çaba harcadık.Oysa, mevzuat üreterek, daha doğrusu mevzuatları çoğaltarak işin içinden çıkamayız. Bugün niceliksel tedbirlerin çözüm olmayacağını hepimiz biliyoruz artık. Bu noktada güçlü bir inisiyatif alarak, değişim ve dönüşümün yönünü belirleyecek stratejiler üzerine konuşmalıyız.İşte bu 1 Mayıs gündemi bu olmalı dedik.İnisiyatif günü olsun istedik, emeğin küresel dayanışmasını güçlendirerek, yeni döneme ilişkin emek kesimi başta olmak üzere bütün insanlığa güçlü bir umut mesajı vermeliyiz diye düşündük. Bu vesileyle, bu seneki 1 Mayıs emek ve dayanışma günü insanlığa umut olsun” ifadelerini kullandı.