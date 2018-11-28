Memur-Sen'den AK Parti Grup Başkanı Bostancı'ya ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yı ziyaret etti.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yla bir süre görüştü. Görüşmede, 4688 sayılı yasada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, kamu görevlilerinin temsilcileri boyutuyla bir değişiklik olmazken, kamu işveren tarafına oturan kısımda önemli değişiklikler yaşandığına dikkat çekildi. Yalçın, "Çalışma Bakanlığı, eskiden Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu bakanlıkça yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri ve buna bağlı kamu personel danışma kurulları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülüyordu. Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle burada isim değişikliği ve iki bakanlığın birleşmesiyle birlikte kanunun bu kısmı açıkta kaldı ve atıf Cumhurbaşkanlığı'na yapıldı. Yasada bu; Cumhurbaşkanlığı'nın görevlendireceği bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakan olarak belirtiliyor. Dolayısıyla kanunda bir adres belirsizliği var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ziyarette, Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün mülga haline gelmesi, İçişleri Bakanlığına bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanması ve Hazine Müsteşarlığının Maliye Bakanlığına bağlanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı haline gelmesiyle birlikte kamu işveren tarafının tamamen boşaltıldığı kaydedildi. Konunun acilen çözülmesi gerektiği belirtildi.

Ziyarette bu hususla ilgili Memur-Sen'in çalışmaları, zorunlu olarak yapılması gereken kanun değişikliği ve 3600 Ek Gösterge ile ilgili beklentiler ve Memur-Sen'in görüşleri de Naci Bostancı'ya iletildi. Bostancı ise beklentileri takip edip dikkate aldıklarını dile getirerek Memur-Sen'e teşekkürlerini iletti.