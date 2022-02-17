Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve Savunma Destek Hizmetleri Sendikası tarafından Merasim Sokak'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 29 kişi için anma töreni düzenledi.

TEMAD, 17 Şubat 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 29 kişi için anma töreni düzenledi. Duaların edildiği törende konuşan TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, Merasim Sokak saldırısıyla Türkiye'de kaos oluşturmak istendiğini belirtti. Dürgen, ”Bizler şunu iyi biliyoruz ki terör saldırısının asıl amacı ülkemizde kaos ortamı oluşturarak toplumun huzurunu bozmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni zor duruma düşürmektir. İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarımızı seve seve vermeye hazırız. Bu alçakça yapılan saldırıyı unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

“Burada 6 yıl önce 29 masum çalışan kahramanımız şehit edildi”

Dürgen, “Devlet kanallarından teröristlere destek verenlerin resimleri paylaşılıyor. Özellikle ülkemizde terörle zor şartlarda mücadele eden güvenlik güçlerimizin oralarda teröristleri imha ederken, bunların Meclisimizde barınması rahatsız ediyor. Devletimizin bütün kurumları bu konuda çok hassas olmalıdırlar. Burada 6 yıl önce 29 masum çalışan kahramanımız şehit edildi. Bugün hala devletimiz terörle mücadele içerisinde, emniyet her yerde aynı şekilde aynı ciddiyetle yapılmalı. Bu konuda demokrasiye sonuna kadar saygılıyız” diye konuştu.

“Tek isteğimiz var Buse kızımıza devlet tarafından gazilik unvanının verilmesi”

Merasim Sokak'taki terör saldırısında gözlerini kaybeden Buse Şenses hakkında konuşan Savunma Destek Hizmetleri Sendikası Başkanı Tuncay Cengiz ise, Şenses'e gazilik unvanı verilmesini istediklerini söyleyerek, “Biz burada şehit olanların aziz hatıralarını yaşatmak üzere bu anma törenlerimizi her daim yapacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle özellikle gazi olan 75 arkadaşımız var. Bunlardan bir tanesi Buse kızımız, gözlerini kaybetti bu saldırıda. Tek isteğimiz var, Buse kızımıza devlet tarafından gazilik unvanının verilmesidir. Sonuçta bu kızımız bir terör saldırısında gözlerini kaybetti. Bu hakkın kendisine verilmesini devletimizden bekliyoruz” dedi.

Tören sonunda katılımcılar tarafından Merasim Sokak şehitleri için bir ağaca karanfil bırakıldı.