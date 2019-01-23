Merhum Türkeş'in TBMM'ye sunulan ATAM projesi yıllar sonra kabul edildi

Merhum Alparslan Türkeş'in önerisiyle TBMM'ye sunulan ATAM projesi, yıllar sonra Mahir Özel ve Murat Bey Balta tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunularak kabul edildi. ATAM'da 50-60 bin civarında doktoralı bilim adamı, kendi alanlarında ulusal bilim ve teknoloji üretmek adına araştırma geliştirme yapacak.

Ankara Büyük Şehir Belediye Meclisi, Türkiye'yi bilim ve teknolojide birinci sınıf ülkeler arasına sokmayı hedefleyen “Türk Bilim Kenti Ankara Temel Araştırmalar Merkezi “ATAM” projesini oy birliği ile kabul etti. Ankara Büyükşehir Meclis Üyeleri Mahir Özel ve Murat Bey Balta tarafından verilen önergede, bilim ve teknoloji üretiminin ancak milli Ar-Ge çalışmaları ile yine milli bilim ve teknoloji üretim alanlarında sağlanarak Türkiye'nin dünya lider ülkeleri seviyesine taşınabileceği belirtildi. Bu nedenle Ankara'nın stratejik konumu, ulaşımı, sanayi yapısı, insan kaynakları, üniversitelerinin kapasitesi gibi çok önemli artı değerleri ve faktörlerinin göz önüne alınması ve değerlendirilmesi sonucunda Türk Bilim Kenti Ankara Temel Araştırmalar Merkezi “ATAM” kurulması hususundaki önergenin gündeme alınması istenildi.

"50-60 bin bilim adamı çalışacak"

Oy birliği ile kabul edilen önergede, “ATAM” projesi çerçevesinde yüksek enerji fiziği, termonükleer füzyon, yüksek sıcaklık süper iletkenliği, atom ve molekül fiziği lazerler ve spektroskopi, bilişim teknolojileri, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, lineer olmayan çalışmalar, jeolojik sistemler, uzay araştırmaları, yeni malzemeler, polimer araştırmaları, biyosistemler ve çevre bilimi, optoelektronik, ergonomi-insan mühendisliği ile nükleer teknoloji yüksek enerji fiziği, termonükleer füzyon, yüksek sıcaklık süper iletkenliği, atom ve molekül fiziği lazerler ve spektroskopi, bilişim teknolojileri, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, lineer olmayan çalışmalar, jeolojik sistemler, uzay araştırmaları, yeni malzemeler, polimer araştırmaları, biyosistemler ve çevre bilimi, optoelektronik, ergonomi-insan mühendisliği ile nükleer teknoloji alanlarında doktoralı bilim adamlarının görev yaptığı ulusal araştırma endüstrilerinin kurulması önerildi. Hedeflenen proje ile her alanda binlerce bilim adamının görev yaptığı Türk Bilim Kenti ATAM 50 ila 60 bin civarında doktoralı bilim adamı, kendi alanlarında ulusal bilim ve teknoloji üretmek adına araştırma geliştirme yapacak.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Özel, ATAM projesinin Türk dünyasının ilk Türk bilim kentinin temeli olarak düşünüldüğünü belirtti. Projenin hazırlanış sürecinin 1993-1994 yıllarına kadar gittiğini ifade eden Özel, "O yıllarda Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 18 kişilik bir akademisyen grubu tarafından gelişmiş ülkelerdeki bilimsel konumlar ve çalışmaları incelenerek yaklaşık bir yıllık sürede hazırlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin öncelikli alanları ve stratejik teknolojileri göz önüne alınmış, sistemli bir çalışma ile araştırmalar yapılmış, hızlı ve sürekli gelişmemiz için en uygun modelin bilim kentleri oluşturmak olduğu kararına varılmıştır. Türk bilim kentlerinin ilk aşamasını teşkil edecek ATAM projesi bu vesile ile hazırlanmıştır. Çalışmalar sürdürülürken merhum Alparslan Türkeş Bey ile görüşülüp gelişmeler hakkında kendisine sürekli bilgi sunulmuştur. 1994 yılı sonunda rahmetli Başbuğ'un önerisiyle proje TBMM'ye sunulmuş, ilgili kanun tasarısı gündemin ikinci sırasına kadar gelmiştir. Ancak o yılda alınan erken seçim kararıyla proje maalesef geçmemiştir" dedi.

Özel, kararın şimdiye kadar bu mecliste alınan en kıymetli kararlardan birisi olarak nitelendirildiğini dile getirdi. Özel, ATAM projesi için mekan olarak düşünülen ve aranılan Ankara'ya 60 kilometre mesafe için düşünülebilecek en uygun yerin Polatlı olacağını değerlendirdiklerini aktararak, "Türkiye'yi bilim ve teknoloji dünyasında lider ülkeler arasına yükseltecek bu projenin en kısa sürelerde sonuca ulaşmasını ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.