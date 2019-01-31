Mermercilerden Yaşar'a tam destek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Mermerciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyeleriyle Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete açılan İvedik Köy Konağı'nda bir araya geldi. Oda Başkanı Mehmet Ali Okumuş ve üyelerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda Başkan Yaşar ve esnaf görüş alışverişinde bulundu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ben yıllarca esnaflık yapmış birisi olarak sizin aranızdan geliyorum. Sizin sorunlarınızı biliyorum” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Karşıyaka Mezarlığı bölgesinde bulunan mermerci esnafıyla bir araya geldi. Yaşar'a yoğun ilgi gösteren esnaf Yaşar'a tam destek sözü verdi. Mermerciler Odası Başkanı Mehmet Ali Okumuş, “Başkanımıza ne zaman gitsek kapısı bize açık oluyor. Hangi talebimiz olursa elinden geleni yapıp çözüyor. Kendisine bize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

“Yollarda başım dik yürüyorum”

Yenimahalle'ye vefa borcunu ödediğini ifade eden Yaşar, “Ben Yenimahalle'de ticaret hayatına başladım. Bugün 2200 kişiye ekmek veren şirketlerin sahibiyim. Bu şirketleri sıfırdan abimle, beraber yaptık. Beni ben yapan Yenimahalle'dir. Rabbim 1963 yılında çocuk olarak geldiğim ilçeyi yönetmeyi bana nasip etti. Bende Allah şahit herkese eşit davranarak, her kuruşun hesabını vererek çalıştım. Verdiğim her sözü tutmaya çalıştım. Hem ticaret hayatımda hem de siyasi hayatımda kimseye kötülük yapmadım” şeklinde konuştu.

Mermerci hep ezildi

“Mermerci esnafı kamu hizmeti yapıyor” diyen Yaşar, “Biz göreve geldiğimizde size yapılanlara anlam veremedim. Zorla ayakta durmaya çalışan esnafa yapılanların önüne nasıl geçebiliriz diye arkadaşlarımla düşündük. Sizin hepinize buralardan Karşıyaka Mezarlığı bölgesinden imkân dâhilinde showroom yerlerinin ruhsatını verdik. Çünkü bulunduğunuz yere arabası olmayan insanların ulaşması zordu. Şimdi insanlar buradan istedikleri ürünleri beğeniyor. Sizde bunların üretimini atölyelerde yapıyorsunuz. Sizin işlerinizin önünü açmak için uğraştık. Mermerci esnafının ekmeğini kazanması için bir şeyler yapmaya çalıştık” dedi.

Yaşar'dan yönetim binası sözü

Mermercilerin site içinde bir idari bina istemesi üzerine Yaşar, “Bu sene içinde el birliğiyle böyle bir bina yapalım. Hem çalışanların dinlenme saatlerinde yararlanabileceği hem de yönetim için kullanılacak bir bina. Ayrıca, atıklarınızı da alıp belediyenin tesislerinde işleyip kamu hizmetinde kullanalım”dedi.