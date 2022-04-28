İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mersin’de bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-KCK terör örgütü mensubu 6 teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-KCK terör örgütü mensubu 6 teröristin yakalandığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, Mersin'de bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-KCK silahlı terör örgütü mensubu 6 teröristin düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Mersin İl Jandarma Komutanlığınca 27 Nisan tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde PKK-KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan teröristlerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur” denildi.

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