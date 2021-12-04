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Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de silah arkadaşları ile birlikte 9 teröristi etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan Celil Mutlu’nun Mersin’deki cenaze törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de silah arkadaşları ile birlikte 9 teröristi etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan Celil Mutlu'nun Mersin'deki cenaze törenine katıldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman şehidimiz Celil Mutlu'yu Mersin Erdemli'de binlerce şahitle Hakk'a uğurluyoruz. Celil Komutan ve arkadaşları yıllardır peşinde olduğumuz 9 teröristi Tunceli'de, bir daha ihanet edemeyecek hale getirdiler. Kahramanım ruhun şâd olsun. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin” ifadelerine yer verdi.

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