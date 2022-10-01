Mersin'deki polisevi saldırısında teröristlerin kullandığı paramotor parçaları ele geçirildi

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi saldırısına ilişkin örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen paramotor/trike parçaları ele geçirildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik 26 Eylül saat 22.46 sıralarında gerçekleştirilen terör eylemine ilgili yapılan çalışmalarda, 1 Ekim tarihinde saat 06.00 sıralarında Mersin'in Tarsus Çöplü Köyü'nde yapılan arama ve tarama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen paramotor/trike parçaları ele geçirildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili “FLY Products Marka ECO 2 LIGHT” model çift kişi taşıma kapasiteli Trike olduğu tespit edildi.

Trike isimli hava aracının muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 25 Eylül saat 20.23 sıralarında Suriye Munbiç bölgesinde hareket ederek, Suriye Afrin bölgesine 25 Eylül saat 22.30 sıralarında geldiği, akabinde Afrin bölgesinden hareketle 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu yaklaşık koordinatına iniş gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.