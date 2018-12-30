Mersinli ressamlar Ankara'da sergide buluştu

ANKARA (İHA) – Mersin'in Mut ilçesine kayıtlı ressamlar Ankara'da bir araya geldi. “Yörükler ve Mersin” temalı sergi sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Yoğun bir katılımın olduğu sergiyi Mersin Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Arzu Kılıç yaptı. Mersinli ressamlar İbrahim Özat, İbrahim Uysal ve Meliha Uysal'ın çizimlerini yaptığı resimlere Mersin ve Ankaralı birçok sanat sever yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisi üzerine sergi bir süre daha uzatılarak 2 Ocak 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergiyi TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Boyları Konfederasyonu Başkanı Durhasan Koca, Yörük Türkmen Derneği Genel Başkanı Nesrin Günel, MUT Kültür Tanıtma Derneği, Mut Tanıtım platformu üyeleri ziyaret etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu sanat galerisinde sergilenen resimler 2 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.