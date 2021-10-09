Mert Grup Sigorta Kadın Voleybol Takımı yeni sezon öncesi moral yemeğinde bir araya geldi

Tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Mert Grup Sigorta Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen moral yemeğinde bir araya geldi.

Kadın voleybolunun ülke çapındaki zirvesi olan Sultanlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Mert Grup Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 2021 - 2022 Sezonu Sultanlar Ligi'nde bugün karşılaşacağı Karayolları Spor Kulübü maçı öncesi Ankara'daki bir otelde düzenlenen moral yemeğinde basın mensupları ile bir araya geldi. Oldukça coşkulu bir atmosfere sahne olan etkinliğe, Mert Grup Sigorta Kadın Voleybol Takımı Başkanı Aydın Kaya, Asbaşkan Vedat Özer, Başantrenör Nahit Cantürk, takım voleybolcuları, teknik heyet ve diğer davetliler katıldı.

“Birinci ligde bulunan bu takım Sultanlar Ligi'ne yükseldi”

Geçen sene devraldıkları takımı Sultanlar Ligi'ne yükseldiklerini ve bu ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini aktaran Mert Grup Sigorta Kadın Voleybol Takımı Başkanı Aydın Kaya, “Geçen yıl kadın takımlarına destek vermek için sosyal sorumluluk projesi adı altında kurduğumuz bir voleybol takımımız var. Bunun yanı sıra da kendi şirketimizin sahibi olduğu Mert Grup Sigorta Kadın Voleybol takımını kurduk. Geçen sene ikinci ligden katılmak için federasyona katılma talebinde bulunduk. Talebimiz olumlu yanıtlandı ve geçen sene ikinci ligden mücadeleye başladık. Ankara'nın kadın voleybolunda birinci ligde bulunan bir takıma sponsor olduk daha sonra da takımı devraldık. Birinci ligde bulunan bu takımı Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Kolay bir sezon olmadı bizim için. Bu ligde de hedeflerimiz var, ligde kalıcı olmak istiyoruz. Sultanlar Ligi'nde kalıcı olabilmek için de altyapımıza yönelik birtakım projeler geliştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Biz bu ligde kalıcı olmalıyız ve yaşamalıyız”

Organizasyonda açıklamalarda bulunan Başantrenör Nahit Cantürk ise ligi bitirebildikleri en iyi yerde bitirmek istediklerini kaydederek, “Süper Lig'de ilk kez oynamanın üzerimizde vermiş olduğu bir mutluluk var. Ankara'da maalesef takım sayısı çok az. Ankara'yı temsil etmenin de vermiş olduğu haklı bir gurur var. Yeni bir takımız. Lige çıkar çıkmaz transfer süreçleri başladı. Zamanımız çok dardı, hedefimizi o zaman belirlemiştik. İlk hedefimizi bu ligde yaşamak olarak koyduk. Biz bu ligde kalıcı olmalıyız ve yaşamalıyız. Bunun için neler yapmalıyız, onun planlamasını yaptık. Kalıcı olduktan sonra nasıl başarılı olabiliriz, bunu maç maç planlayarak devam ediyoruz. Elimizden geldiğince kafamızdaki tüm planları uygulayıp, ligi bitirebildiğimiz en üst yerdeki bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Üç aylık yoğun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdik”

Takım Kaptanı İkbal Merve Albayrak da başarılarını taçlandırmak için mücadele edeceklerinin altını çizerek, “Geçen sene kazanılan başarıyı bu sene Sultanlar Ligi'nde taçlandırmak istiyoruz. İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Sonraki hedefimiz de ne kadar mücadele gerektirse de play-off'u zorlamak istiyoruz. Üç aylık yoğun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Yeni bir ekibiz. Çok iyi hazırlandık, sabırsızlıkla maçlarımızı bekliyoruz” dedi.

“Yoğun bir şekilde devam ettirdiğimiz hazırlık dönemimiz oldu”

Takım oyuncularından Özge Nur Çetiner ise çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktararak, “Temmuz ayının başından bu yana devam ettirdiğimiz yoğun bir şekilde devam ettirdiğimiz hazırlık dönemimiz oldu. Bu dönemi tamamladık ve yarın itibari ile Sultanlar Ligi'nde maçları oynamaya başlayacağız. Öncelikli olarak ligdeki hedefimiz play-off oynayabilmek ve ardından da adım adım Avrupa Kupa'sına katılmak istiyoruz. Başlarda yoğun olan antrenmanlarımızı da maç temposuna giriş yaptığımız için rakiplerimize yönelik çalışmalarla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, takımda daha önce kaptanlık yapmış iki oyuncuya verdiği emeklerden dolayı plaket taktim edildi.