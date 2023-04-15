Mesleğinin son temsilcilerinden kalaycı Mustafa usta zanaatini yarım asırdır yaşatıyor

Ankara Beypazarı'nda 55 yıl önce başladığı mesleğini hala sürdüren kalaycı ustası Mustafa Tanrıseven, adeta teknolojiye meydan okuyor.

Beypazarı'nda yaşayan 83 yaşındaki kalaycı ustası Mustafa Tanrıseven, yaklaşık 55 yıl önce başladığı mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. Beypazarı'nda bulunan dükkanında bakırlara şekil verip, eskiyen bakırları ise kalaylayarak gün yüzüne çıkartan Tanrıseven, adeta teknolojiye meydan okuyor. Yarım asırdır yaptığı mesleği sayesinde geçimini sağlayan Tanrıseven, son bakır ve kalay ustaları arasında yer alıyor.

İlk kez 1965 senesinde ustasının yanında işe başladığını anlatan Tanrıseven, “Askerden geldikten sonra da 1974 senesinde kendi namıma çalışmaya başladım. O günden beri de bu işi yapmaktayım. Eskiden yeni güğümler, yeni ırbıklar yapılırdı. Şimdi onlar bitti. Artık kimseye satamıyoruz. Bana vatandaşlar malzemeleri getiriyorlar, ben de bunları kalaylarım. Yani hem satış yapıyorum, hem alıyorum hem de kendim yapıyorum. Malzeme bana geldikten sonra ben de işlemesini yaparım. İlk önce malzemeyi ilaçlarım, kumda yıkadıktan sonra temizleyip eğiklerini doğrulturuz. En son olarak da ocağa atıp kalaylama işlemini gerçekleştiririz. Ben 55 senedir bu işi yapıyorum ve severek yapıyorum işimi” diye konuştu.

Tanrıseven, kalaycılık mesleğinin artık kaybolduğunu belirterek, “Bu meslek tarih oldu, artık yetişen yok. Eskiden bizde 50 tane usta vardı, kalfalar ve çıraklar vardı. Ben 25 sene esnaf başkanlığı da yaptım. 400 kişinin kaydı vardı. Şimdi ne bakırcı ne kalaycı ne de kuyumcu kaldı” dedi.