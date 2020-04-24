Meslek liseleri bu kez sağlıkçıların sağlığı için üretti

Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde video sisteminin yazılımı da meslek öğretmenleri tarafından geliştirilen ‘video laringoskop' cihazı üretildi. Sağlık Bakanlığından alınacak izinlerin ardından klinik testleri başarıyla tamamlanan cihazın seri üretimine geçilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs pandemisi ile mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucu bu kez sağlıkçıları hastaya müdahale sırasında koruyan video laringoskop cihazını yerli kaynaklarla geliştirilerek seri üretime hazır hale getirdi. Video sistemi yazılımı da meslek öğretmenleri tarafından geliştirilen cihaz, İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretildi. Cihazın klinik testleri de başarılı bir şekilde tamamlandı. Sağlık Bakanlığından alınacak izinlerin tamamlanmasından sonra bir ay içinde cihazın seri üretimine başlanabilecek.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Bildiğiniz gibi bu süreçte meslek liselerimizin üretim kapasitesini harekete geçirdik. Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde cerrahi/tıbbi maske, hipoklorit dezenfektan, el dezenfektanı ve kolonya, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Farklı illerde meslek liselerinde kurduğumuz AR-GE merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesini ve UVC hava sterilizasyon cihazını üretmeyi başardık. Bu ürünlere şimdi bir yenisini, video laringoskop cihazını eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen video laringoskop cihazı ile artık AR-GE merkezlerinde üretim çeşitliliğini artırdıklarının altını çizen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'ya, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve Destek Hizmetleri Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Cihazın üretilmesinde büyük emek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hale Bağçe Özbaş'a, Okul Müdürümüz Aykut Yılmaz'a, elektrik-elektronik alanı öğretmenlerimiz Taştan Babur, Öztürk Tosun ve Ercan Aydemir'e üstün gayretleri için ve tüm paydaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreci başarı ile koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”