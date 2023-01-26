Meslek liseleri son 5 yılda gelirini yüzde 995 artırdı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de mesleki eğitim alanında yaşanan dönüşümün gelişmiş dünya ülkelerine de örnek olduğunu vurguladı. Türkiye'de iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan potansiyelini yetiştiren bir mesleki eğitim sistemi olduğuna dikkati çeken Özer, 28 Şubat sürecinde katsayı uygulamalarının meslek liselerinin itibar kaybına yol açtığını kaydetti. Özer, Türkiye'deki mesleki eğitim modelinin gelişmiş ülkelere ilham kaynağı olduğunu belirterek, meslek liselerinin ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim-istihdam çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında yaparak ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini her zaman desteklediklerini anlatan Özer, “Meslek liselerimiz, döner sermaye kapsamında 2017'de elde ettiği 215 milyon 268 bin liralık geliri son beş yılda yüzde 995 artışla 2022 sonu itibarıyla 2 milyar 357 milyon 755 bin liraya yükseltti. Böylece tarihi bir rekor elde etti. Bu süreçte emeği geçen il ve ilçe müdürlerimize, okul yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Toplam gelir, 2022 yılının sonunda yüzde 102 artışla 2 milyar 357 milyon 755 bin liraya yükseldi"

Meslek liselerinin yaptıkları üretimden son 5 yılda önemli oranda gelir elde edildiğini söyleyen Bakan Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2017 yıl sonu itibarıyla elde ettiği gelir toplamı, 215 bin 268 bin liraydı. 2018 yılında bu oran yüzde 15 artışla 248 milyon 608 bin, 2019 yılında yüzde 43 artışla 356 milyon 435 bin, 2020 yılında yüzde 41 artışla 503 milyon 197 bin liraya ulaştı. 2021 yıl sonu itibarıyla yüzde 131 artışla 1 milyar 162 milyon 574 bin liraya ulaşan toplam gelir, 2022 yılının sonunda yüzde 102 artışla 2 milyar 357 milyon 755 bin liraya yükseldi.”

"Meslek lisesi öğrencileri, elde edilen gelirden 110 milyon lira pay aldı"

Döner sermaye kapsamında elde edilen bu gelirden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlandığına dikkati çeken Özer, "Bu üretimden aynı zamanda hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz pay alıyor. Bu kapsamda elde edilen bu gelirden 2022 yılında öğrencilerimiz 110 milyon 552 bin, öğretmenlerimiz de 235 milyon 898 bin lira olmak üzere toplam 346 milyon 450 bin lira pay aldılar" dedi.

Gelirini en fazla artıran ilk beş il

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmesi çerçevesinde 2022 yılında üretimden en fazla gelir elde eden ilk beş ili açıklayan Özer, "Gelirini 272 milyon 683 bine yükselten İstanbul, birinci; Ankara, 259 milyon gelirle ikinci sırada yer aldı. Gelirini 208 milyon liraya yükselten Gaziantep üçüncü, Bursa 143 milyon lirayla dördüncü, Konya ise gelirini 92 milyon 500 bin liraya yükselterek beşinci sırada yer aldı" cümlelerine yer verdi.

Gelirini en fazla artıran ilk üç okul

Bakan Özer, bu dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk üç okulun ise sırasıyla Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu söyledi.

Döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk beş alan ise sırasıyla “yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, elektrik elektronik teknolojisi” alanları oldu.