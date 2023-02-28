Meslek liseliler, çadır kentlerde kullanılması için 'enerji bankları' üretiyor

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, çadır kentlerde kullanılması amacıyla ışık ve iletişim araçlarına şarj imkanı sunan 'enerji bankları' üretmek için kolları sıvadı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke çapında yardım faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede okullardan da deprem bölgelerinde kullanılmak üretim yapılmaya başlandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ise çadır kentlerde kullanılmak üzere ilk etapta 50 adet solar enerji bankı üretti. Güneşten depoladığı enerji ile USB girişi üzerinden telefon ve tablet gibi iletişim araçlarına şarj imkanı sağlayan enerji bankları, aynı zamanda monte edilen akü ile geceleri aydınlatma yapıyor.

Enerji banklarının sevkiyatının kolay olması adına okuldan 3 parça halinde deprem bölgelerine gönderilerek burada birleştirilmesi planlandı. 8 kişiye kadar oturma imkanı oluşturarak sosyalleşme fırsatı da sunan enerji bankları, Hatay'ın Antakya ilçesi başta olmak üzere birçok farklı noktaya yerleştirildi.

"Bu hafta da 50 ya da 100 adet üretip deprem bölgesindeki illere göndereceğiz"

Enerji banklarının üretim süreci hakkında bilgiler veren Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilebilir Enerji Teknolojileri Alan Şefi Ercan Koca, ilk etapta 50 enerji bankları ürettiklerini hatırlatarak, "İnşallah bu hafta aynı şekilde 50 ya da 100 adet üretip deprem bölgesindeki illerimize bunları götürüp elektriğin bulunamadığı yerlere ulaştırıp, vatandaşlara hizmet için koyma niyetindeyiz. Bu ürünümüzde aynı anda 4 telefon şarj edilebiliyor. Aynı zamanda sensörlü ışıkları var, gece olduğunda aydınlatma yapıyor ve bu sayede oradaki karanlıkta ya da elektriği olmayan ortamlarda insanlara katkı sağlamış oluyor" diye konuştu.

Koca, öğrenmen ve öğrencilerin ekip olarak enerji banklarını ürettiklerini söyleyerek, "Öğrenci arkadaşların içlerinden gönüllü ve istekli olanları ön planda tutarak, öğretmen arkadaşlardan aynı şekilde mesai saatleri dışında gönüllü olanlardan herkes bir araya gelerek elinden geleni yapma peşinde. Saat sınırlamamız yok. Akşam saat 22.00-23.00'lere kadar çalıştık geçen hafta" ifadelerini kullandı.

"Bir katkımız olsun istedik ve bu projede yer almaktan onur duyuyoruz"

Enerji banklarının üretimine katılan 10'uncu sınıf öğrencisi Nil Ceylan da, "Biz burada depremzedeler için kolaylık sağlaması adına enerji bankları üretiyoruz. Montaj kısmında görevliyiz. Biz enerji banklarının kablolarını yapıyoruz. Yeni başladık. Biz gönüllüyüz. Yaşanan felakette bir katkımız olsun istedik ve bu projede yer almaktan onur duyuyoruz" dedi.

Elif Nur Budak ise, enerji banklarının panel ve elektriksel kısımlarıyla ilgilendiklerini dile getirerek, "Hocalarımız depremden sonra bir şey yapmak istiyorlardı. Hem kendi aralarında hem de bize danıştılar. Biz de hem bölümümüzle ilgili olsun hem de bir faydamız olsun diye güneş panelleriyle ilgili proje ortaya koyduk. Hocalarımız bunu sorduğunda gönüllüler katıldı, devam ediyoruz. Ülkemizin durumu ortada. Biz de ürettiğimiz bu panel bankları oraya göndererek insanlara az da olsa yardımda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Türk milletinin zor bir dönemden geçtiğini anlatan 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan Ükten, şunları kaydetti:

"Büyük bir felaket yaşadık. Biz de bu depremden etkilenenlere yardım amaçlı banklardan üretmeye çalışıyoruz. Bu zor süreçte en azından onlara yardımcı olabilecek katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz bize görev verdi, biz de bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Aramızda iş bölümü yaptık, hiçbirimiz boş durmuyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Umarız ülkemiz bu zor dönemi en kısa zamanda atlatır."