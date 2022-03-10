Meslek liselilerin elinde hayat bulan “şal şepik” kumaşı dünyaya açılıyor

Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2020-2021 eğitim öğretim yılında üretilmeye başlanan yöresel şal şepik kumaşı yurt dışına açıldı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan el sanatları teknolojisi alanında yöresel kumaş şal şepik üretimine başlandı. Bölgede dokunan ilk kumaşlardan olan ve tamamen doğal tiftikten üretilen şal şepik, okulun atölyelerinde öğrenciler tarafından kök ve rejenere boyalar ile renklendiriliyor. Yaz mevsiminde serin, kışın ise sıcak tuttuğu ve son derece dayanıklı olduğu için yurt içi ve dışında tercih edilen bir kumaş türü olan şal şepik, yoğun el emeği nedeniyle yüksek maliyetler sonucunda elde edilebiliyor. Metre fiyatı yurt içinde 500 lira, yurt dışında 40 dolara alıcı bulan kumaşın 15 metresinden bir takım elbise üretilebiliyor. Üretim sırasında el sanatları teknolojisi alanı atölye şefi ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Tiftik Dokuma Sanatçısı' unvanı alan Mustafa Aslankılıç'ın koordinesinde 36 öğrenci eğitim alıyor ve aktif olan 15 el dokuma tezgahında üretime katkı yapıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığının geleneksel Türk sanatı ve kültürünün unutulmuş unsurlarını güncel yaklaşımlarla ele alarak gelecek kuşaklara miras bırakmak için pek çok çalışma yürüttüğünü belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

“Şal şepik üretimini yüzyıllar öncesinden başlayan bir üretim geleneğinin yeniden canlandırılması, genç kuşaklara aktarılması ve ekonomiye kazandırılması bağlamında çok önemsiyoruz. Kumaşın üretim süreci oldukça zahmetli. Üretim kapasitesinin artırılması için AR-GE çalışmaları devam ediyor. Kumaşın üretim maliyetinin azaltılması ve seri üretim yapılabilmesine olanak sağlayacak başlangıç ödeneğini okulumuza gönderdik. Şal şepik ile coğrafi işaret tescili için de başvuruda bulunduk. Meslek liselilerimizin ürettiği geleneksel kumaşın ihracatına başlandı. Pazarı genişleterek şal şepiğin tüm dünyaya açılmasına destek vermeye devam edeceğiz.”

Mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliklerinin “eğitim- üretim-istihdam” döngüsünü güçlendirmek olduğunu vurgulayan Bakan Özer, “Meslek liseleri, patent, tasarım, tescil üreten ve yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüştü. Hamdolsun. Bu süreci başarıyla yürüten İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen, öğrenci ve yöneticilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.