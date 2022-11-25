Meslek lisesinden Romanya'ya endüstriyel makine ihracatı

Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk yurt dışı satışını, ürettiği endüstriyel makine ile Romanya'nın Bükreş kentine gerçekleştirdi.

Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerine yönelik atılan adımlar ve yapılan yasal değişiklikler neticesinde hızla artan üretim, yurtiçi ve yurtdışı ihracatta etkisini gösteriyor. Bu kapsamda salgın döneminde maske ve maske makinesi, ardından lazer kesim makinesi, akıllı ev sistemleri ve fırın ekipmanları üretimlerinin Muğla'dan Ardahan'a kadar satışını gerçekleştirmesiyle dikkatleri çeken Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk ihracatını Romanya'nın Bükreş kentine yaptı. Lise, bu ihracatıyla bir adet fırın ve bir adet fırın ekipmanı olan endüstriyel kestart makinesi üreterek 260 bin liralık bir satış gerçekleştirdi.

İhracat tırı, okul bahçesinden törenle uğurlandı

Satışı yapılan ürünlerin içinde bulunduğu ihracat tırı, lisenin bahçesinde düzenlenen törenle il protokolü, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından uğurlandı. Aynı zamanda Bakanlığın proje okulu ve AR-GE merkezlerinden olan okulun K-Tek markalı ürünleri, ihracatla birlikte bundan böyle Türkiye sınırları dışında Avrupa'da da kullanılmaya başlanacak.