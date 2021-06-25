Meslek ve Güzel Sanatlar Liselerinin enerjilerini birleştiren yarışmada dereceye girenlere ödül

Mesleki eğitimi güçlendirmek ve okullar arası başarı farklarını azaltmak için geliştirilen “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, meslek liselerindeki arkadaşları ile aynı hedefte buluştu. Gönüllü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin bin meslek lisesindeki arkadaşlarına çevrim içi verdikleri eğitimlerle 81 ilde gençler, müzik ve resim alanında çalışmalar gerçekleştirdi. Ortaya çıkan birbirinden güzel eserlerin katıldığı yarışmada her il, resim ve müzik alanında ilk 3'e giren öğrencileri belirledi. Öğrencilerin ödül törenindeki heyecanına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcısı Mahmut Özer de ortak oldu.

Konuşmasında “Mesleki eğitim ve sanat eğitiminin bir arada konuşuluyor olması çok yakın hususların bir araya gelmesi anlamına geliyor” diyen Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bütün öğrencilerimizin sanatsal faaliyetlerin içinde olmasını, iyi izleyiciler ve dinleyiciler olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda 1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor faaliyeti bir yarışma ile nihayetlendi. 81 ilde Güzel Sanatlar Liselerindeki gönüllü öğrencilerimiz, öğretmenlerinin rehberliğinde büyük bir akran dayanışması örneği sergileyerek bin okuldaki öğrenci arkadaşlarına çevrim içi ortamda müzik ve resim alanında bilgi ve birikimlerini aktardı. Bu etkileşimde 92 Güzel Sanatlar Lisesi'nden 996 Mesleki ve Teknik Lisesi'ne yol açıldı ve yaklaşık 7 bin Mesleki Teknik Lisesi öğrencimiz müzik ve resim alanlarında özel eğitimler aldı. Bu eğitimleri arkadaşlarına binin üzerinde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencimiz verdi. Ayrıca 22 sivil toplum kuruluşu da bu faaliyete destek oldu. İnanıyorum ki hayranlık uyandıran bu dayanışma bundan sonra yapılacak birçok çalışmaya örnek teşkil edecek.”

Öğrencileri tek tek kutlayan Bakan Selçuk, onlarla konuştukça ne kadar güzel bir işe imza atıldığını gördüğünü belirterek, projenin devamının geleceğini duyurdu. Program sonunda yarışmanın 81 ildeki birincisine dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü olanlara tablet hediye edildi.