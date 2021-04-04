Mesleki ve teknik eğitim ATO'da konuşuldu

Ankara Ticaret Odası (ATO), Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince mesleki ve teknik eğitim programlarının anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın başkanlık ettiği toplantıda Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Profesör Doktor Kemal Varın Numanoğlu ve İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, ATO Heyeti'ne Milli Eğitim Bakanlığının mesleki ve teknik eğitim programları hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, mesleki eğitimin ekonomik refaha ulaşmak açısından önemli olduğunu belirterek “İhracatı artırmanın, katma değeri yükseltmenin ve verimliliği çoğaltmanın yolu meslek eğitiminden geçiyor” açıklamasında bulundu. Mesleki eğitimin Türkiye'nin üzerinde önemle durması gereken konulardan biri olduğunu vurgulayan Baran, reel sektörde nitelikli işgücü eksiğinin yaşandığını dile getirdi. Baran, “Türkiye'nin her alanına katkı sağlamamız reel sektöre nitelikli işgücü yetiştirmekten geçiyor" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Baran, mesleki ve teknik eğitimin gençlerin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra istihdama da olumlu yansıyacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ise ekonomik kalkınma ve toplumsal refah açısından önemli olan mesleki eğitim konusunu reel sektörle iş birliği içerisinde hak ettiği yere taşıma gayreti içinde olduklarını anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, mesleki ve teknik eğitim programları hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Toplantıya ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili ile Komisyon Üyesi Ahmet Akça, ATO 61 No'lu Özel Eğitim- Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdülkadir Cesur ve Komite Başkan Yardımcısı Mahmut Burkankulu da katıldı.