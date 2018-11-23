Meteoroloji Genel Müdürlüğü bilgi ve tecrübelerini Kazak heyeti ile paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kazakistan'da kurulması planlanan gözlem ağı projesi için birikim ve tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Türkiye'ye gelen Kazakistan Meteoroloji Servisi Genel Müdür Yardımcısı ve 7 kişiden oluşan ekibi konuk etti.

Kazakistan Meteoroloji Servisi, özellikle erken uyarılar için önemli olan meteoroloji radarı ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün radar yazılım ve donanım konusundaki uzman personelinden yardım talebinde bulundu. Kazakistan Meteoroloji Servisi Genel Müdür Yardımcısı ve 7 kişilik ekip ardından Türkiye'ye geldi. Yapılan ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, “Dost ve kardeş ülke Kazakistan'dan siz değerli misafirlerimizi burada görmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Kazakistan Meteoroloji Servisi ile ilişkilerimize hep büyük önem vermişizdir. Beraber yürüttüğümüz çalışmalar bu önemin bir ifadesidir. Meteoroloji radarları konusunda kurumsal bilgi ve tecrübeyi sizlerle paylaşmak için arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yaptılar. Bugün burada radar yazılım ve donanım konusunda uzman arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak, bu konuda her türlü desteği sağlayacaklardır. Aynı zamanda sizlerin tecrübelerinden de onlar istifade edeceklerdir” dedi.

İki gün sürecek olan ziyarette birimler arası görüşme, MGM gözlem ağının tanıtımı, radar yer seçim ve fizibilite çalışması, radarların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemleri ele alınarak, radarların işletilmesi sürecindeki tecrübeler paylaşılacak. Ayrıca konuk heyet, Meteoroloji Test Parkı, Bölgesel Kalibrasyon Merkezi, Uzaktan Algılama Şube Müdürlüğü ve Elmadağ Radarını ziyaret edecek.