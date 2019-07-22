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Meteoroloji Genel Müdürlüğü: "Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10:30 sıralarında kaza sonucunda civa dökülmesi meydana geldi"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kişinin hastaneye kaldırılması ile ilgili, "Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kişinin hastaneye kaldırılması ile ilgili, "Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10.30 sıralarında kaza sonucunda civa dökülmesi meydana geldi" açıklamasını yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10.30 sıralarında kaza sonucunda civa dökülmesi meydana geldiği belirtilerek, "İlk etapta kurumumuz is sağlığı ve güvenliği ekiplerimiz, ardından AFAD ekipleri olaya müdahale etmişlerdir. Kazanın meydana geldiği bölümde ortam ölçümleri yapılarak gerekli tedbirler alınmıştır. Kazada 11 personelimizin sağlık durumları iyi olmakla birlikte tedbir amaçlı olarak, Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

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