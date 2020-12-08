Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında yapılan veri paylaşımı ve iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Pakdemirli, “Avrupa kıtasında 12 bin bitki türü varken, ülkemizde 3 bini endemik olmak üzere yaklaşık 10 bin yerli bitki türü bulunmaktadır” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği arasındaki iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Arı Yetiştiriciliği Merkez Başkanı Ziya Şahin de katıldı.

Arının geleceğinin gıdanın geleceği anlamına geldiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Türkiye, bitki örtüsü, bitki çeşitliliği, iklimi, coğrafî yapısı ve koloni varlığı bakımından tam bir arıcılık üssü. Anzer Balı gibi, Kestane Balı gibi, Sivas/Zara Balı, Hakkâri/Şemdinli Balı, Ardahan Çiçek Balı gibi dünyada eşi benzeri bulunmayan bal çeşitliliğine ve yüksek bal kalitesine sahibiz” ifadesini kullandı.

“Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını ülkemiz karşılıyor”

Türkiye'nin çiçek, kestane, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçiçeği gibi birçok özgün bal çeşidine sahip olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Türkiye'de bal üretiminin yaklaşık yüzde 25'i çam balı niteliğinde olup doğrudan çam orman alanlarından elde edilmektedir. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını da, ülkemiz karşılamaktadır” diye konuştu.

“Arıcılığın ülke ekonomisine katkısı 160-190 milyar lira”

Arıcılığın ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Pakdemirli, “Arıcılık ürünlerinin yanında arılı kovan ve ana arı gibi materyallerin sağladığı ekonomik değerler de hesaba katıldığında bu sektörden elde edilen toplam gelir yaklaşık 16 milyar lira. Ülkemizde polenin Kilogramı 80-150 Lira, Propolisin Kilogramı 80 -200 lira, Arı Sütünü Kilogram fiyatı 5 bin - 7 bin lira arasında değişmektedir. Avrupa da ise polenin kilogramı 30 Euro, propolisin kilogramı 120 Euro, Arı Sütünü kilogram 150-300 Euro ve Arı zehrinin kilogramı 30 -300 Euro arasında olduğundan; ülkemizin arı ürünleri ticareti bakımından büyük bir avantaja sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca; gelişmiş ülkelerdeki yapılan araştırmalar, arıcılığın Polinasyon yolu ile ekonomiye olan katkısının, bal ve balmumu gibi arı ürünlerinden elde edilen gelirin en az 10-12 katı olduğunu ortaya koymuştur. Bu duruma göre de arıcılığın Türkiye ekonomisine yaklaşık 160-190 Milyar Lira gibi önemli bir katkısı olduğu sonucuna varılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Son 18 yılda arıcılığa 676 milyon lira destek verdik”

Bakanlık olarak, son 18 yılda, arıcılık faaliyetlerine 676,2 milyon lira destek sağladıklarını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Bal Ormanı Eylem Planı kapsamında, 585 adet Bal Ormanını arıcılarımızın kullanımına sunduk, böylece üretimde yüzde 20 civarında bir artışın sağlanmasına katkıda bulunduk. ORKÖY kapsamında Modern Arıcılık Projesi uygulamasıyla ile; 5 bin 952 aileye 136,3 Milyon Lira hibe desteği sağladık. TARSİM ile 59 bin 193 adet arıcılık sigortası poliçesi ile 3,6 Milyar Lira değerinde arıcılık varlığını teminat altına aldık. Bu kapsamda, 20,6 Milyon Lira devlet prim desteği sağladık ve üreticilere 6,6 Milyon Lira hasar tazminatı ödedik. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi yanında, alet ekipman alımlarına da %50 oranında hibe desteği vermekteyiz. Yine bu kapsamda; 99 adet Projeye 24,8 Milyon Lira hibe desteği ödedik. Genç Çiftçi projesi ile 5 bin 205 arıcılık projesine, 156,2 Milyon Lira hibe desteği sağladık. TKDK-IPARD kapsamında ise bugüne kadar, toplam yatırım tutarı 444 Milyon Lira, toplam hibe tutarı 209 Milyon Lira olan 2 bin 419 proje ile sözleşme imzaladık. İşlemleri tamamlanan 2.156 projeye 176 Milyon Lira destek ödemesi yaptık ve bu hibeler sayesinde 404 Milyon Lira yatırım gerçekleştirdik. Bu ay içerisinde yayımlanan destek kararnamesi ile de, arıcılık faaliyetlerinde bulunan yetiştiricilerimizin kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla yüzde 50 oranında destek vereceğiz. 2020'de, arılı kovan ve damızlık ana arı desteklemesini sürdürüyoruz. Bu yıl için kovan başına 15 Lira, damızlık ana arı başına 80 Lira destekleme ödemesi yapacağız.”