Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 19 Mayıs'a özel meteoroloji balonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle 9 farklı bölgede liseli öğrencilerle birlikte meteoroloji balonu uçurdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Meteoroloji Müdürlüğü liseli gençlerle birlikte meteoroloji balonu uçurdu. Ankara'nın yanı sıra; İstanbul, Samsun, İzmir, Isparta, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Erzurum'da da eş zamanlı uçurulan meteoroloji balonlarıyla gençlerin Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı.

Türk bayrağı üzerine Atatürk portreli ve ‘İstikbal Göklerde, Bu Vatanın Gençleri Gönüllerde' yazılı pankartla meteoroloji balonu uçurulmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürü Ayşe Gemici, Kalaba Lisesi'nden gelen öğrencilere meteoroloji balonunu tanıttı ve ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Gemici, “Meteoroloji olarak biz atmosferi yatayına ve dikeyine gözlemlemekle rasatımızı yapıyoruz. Yüksek atmosfer rasatı yapmamızın amacı yer seviyesindeki meteorolojik parametreleri öğrene bilmek gibi üst seviyelerdeki atmosferik parametreleri de bilmektir amacımız. Atmosferin üst seviyesindeki rüzgar, basınç, sıcaklık, nem değerleri nedir bilmemiz lazım. Bunlar bize havacılık amaçlı lazımdır. Meteoroloji için olmazsa olmazdır. Yer seviyesindeki meteorolojik parametreleri öğrenmemiz her şeyi çözümlemiyor üst seviyeleri de öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden böyle bir radyasyon dediğimiz bir rasat şeklimiz var. Radyasyon; bir balon bir transmitter cihazı bir de paraşütten meydana geliyor. Buradaki cihazın amacı balonu atmosferin üst seviyelerine taşıyabilmek için balonu kullanıyoruz. Biliyorsunuz 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yılını idrak ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 9 tane meteoroloji istasyonunda siz gençlerle buluşmak istedik. Keçiören'de en eski ve köklü liselerden olan Kalaba Lisesi'ni misafir ediyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kalaba Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Buse Tursun, etkinlik alanına gelmeden önce meteoroloji hakkında bilgisi olmadığını fakat tanık olduğu etkinlikten sonra meslek seçimi yaparken meteoroloji mühendisliğini de göz önünde bulunduracağını söyledi. Tursun, “Meteoroloji hakkında çok fazla bilgim yoktu. Bu etkinlik sayesinde fikirlerimin değiştiğini ve meteorolojimizin ne kadar geliştiğini görmüş oldum. Birçok okul arasından bizim okulumuzun seçilip bizlerin bu deneyimleri yaşamamız beni ayrıca mutlu etti. Meteoroloji Balonu uçurma etkinliğine ilk defa tanık oldum ve iyi ki de olmuşum diyorum. Meteoroloji mühendisi olma fikri canlandı aklımda güzel bir meslek” şeklinde konuştu.