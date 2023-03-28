Meteoroloji uzmanından çeşitli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye'de yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girildiğini belirterek, “Zirai don olayına karşı çiftçilerimizi uyarmak isteriz. Yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışlarda sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalı. Yine çığ riski ve toz taşınımına karşı dikkatli olunmasını isteriz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini kaydetti. Yarın ülke genelinde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin, “Hava sıcaklığı ise yeni gelen sistemle birlikte ülke genelinde 8 ila 15 derece azalacak. Bu da yağışın cinsinin genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde bize yüzünü gösterecek. Yarına baktığımızda Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışları göreceğiz” diye konuştu.

“Özellikle doğu kesimlerde rüzgarın zamanla saatte hızı 100 kilometreyi geçebilir”

Fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:

“Özellikle yarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışlar kuvvetli olacak. Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerdeyse kuvvetli kar şeklinde kendini gösterecek. Bu yeni gelen sistemle birlikte batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerdeyse güneyli yönlerden rüzgar fırtına şeklinde esecek. Yine fırtınaya karşı tedbirli olunmalı. Özellikle doğu kesimlerde rüzgarın zamanla saatte hızı 100 kilometreyi geçebilir."

Tekin, yağışlı sistemin perşembe günü kuzey iç ve doğu kesimlerde kendini göstereceğini vurgulayarak, "Perşembe günü özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Cuma günüyse Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışları göreceğiz. Batı kesimlerde yağmur, doğu kesimlerdeyse kar şeklinde yağışlar alacağız. Cuma günü Iğdır, Van, Hakkari hattında yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanından uyarılar

Vatandaşların ve özellikle çiftçilerin zirai dona karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Tekin, şunları aktardı:

"Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülke genelinde, Marmara'da kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerdeyse kuvvetli zirai don olayına karşı çiftçilerimizi uyarmak isteriz. Bunun yanında yarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış var. Yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışlarda sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklar, kuvvetli kar yağışının olduğu iç kesimlerdeyse İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalı. Yine doğu kesimlerde çığ riski devam ediyor. Çığ riskine karşı vatandaşlarımızı yarmak isteriz. Bunun yanında güney kesimlerde, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu. Yine toz taşınımına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını isteriz."

Deprem bölgesinde yağış etkisini kaybedecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelerde yağışların iki gün kendini göstereceğini söyleyen Tekin, "Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yağış olacak. Özellikle bugüne baktığımızda Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısında yağışlar kuvvetli olacak. Çarşamba günü de yine Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Bugün ve Çarşamba günü deprem bölgesinde güneyli yönlerde rüzgar fırtına şeklinde esecek. Salı günü 40 ila 60, yer yer 70 kilometre bölü saate çıkaracak hızını. Çarşamba günü yer yer 80 kilometre bölü saate rüzgarın hızını çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Hatay ve Osmaniye çevrelerindeyse rüzgar saatte zamanla hızını çarşamba günü 90 kilometre bölü saate çıkarabilir. Ağaç devrilmesi, çatı uçması, çadır devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istemekteyiz. Perşembe ve Cuma günüyle devam edecek olursak deprem bölgesinde yağış etkisini kaybediyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak" şeklinde konuştu.