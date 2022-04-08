Metin Akkuş Mahallesi'ndeki atıkla mücadele tamamlandı

Ankara Dikmen Metin Akkuş Mahallesi'nde gecekondu, çadır ve barakaları tek tek temizleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 387 bin 341 metrekarelik alanda toplam 2 bin 866 kamyon hafriyat ve atık çıkarttı.

Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapılara ait atık ve çöpleri temizleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Metin Akkuş Mahallesi'nde sürdürülen atık temizleme çalışmalarını tamamladı. Dikmen Metin Akkuş Mahallesi'nde gecekondu, çadır ve barakaları tek tek temizleyen Büyükşehir Belediyesi, 387 bin 341 metrekarelik alanda toplam 2 bin 866 kamyon hafriyat ve atık çıkarttı. ABB, yaklaşık son iki yılda Başkent genelinde 19 bin 50 kamyon atık topladı.

Son 2 yılda kent genelinden 19 bin 50 kamyon atık toplandı

Büyükşehir ekipleri, 16 Kasım 2021 tarihinden itibaren bugüne kadar bölgeden 2 bin 866 kamyon çöp ve hafriyat temizledi. Metin Akkuş Mahallesi içerisinde kalan gecekondu, çadır ve barakaların kaldırıldığını ve bölge sakinlerinin rahat bir nefes aldığını belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Proje Sorumlusu Aysu Kırmızı, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Metin Akkuş Mahallesi'nde toplam 2 bin 866 kamyon moloz, çöp ve inşaat attığı alımı gerçekleştirdik. Ağustos 2020 tarihinden itibaren de kent genelinden aldığımız toplam atık 19 bin 50 kamyona ulaştı. Buradaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra temizliğini gerçekleştireceğimiz bölgemiz Mamak Akşemsettin Mahallesi Doğukent Bulvarı olacak. Burada da şimdiye kadar olduğu gibi çalışmalarımıza aynı hızla ve titizlikle devam edeceğiz.”