Metin Diyadin: “Beşiktaş'ın zaaflarından faydalanmak istiyoruz”

MKE Ankaragücü Teknik Direktör Metin Diyadin, bu hafta oynayacakları Beşiktaş'ın zaaflarından faydalanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Ankara'da oynayacak olan MKE Ankaragücü çalışmalarını Beştepe Tesisleri'nde sürdürüyor. Yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Beşiktaş ya da başka bir takım ile oynamamamız bulunduğumuz durum itibari ile çok farklı önem arz etmiyor” şeklinde konuşurken son günlerde gündeme oturan asker selamı için ise, “Futbolcuların asker selamı ile kendi vatandaşına kendi askerine gösterdiği saygıyı Avrupa kendi üzerine saygısızlık olarak alıyorsa onların bileceği iştir” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş'ın zaaflarından faydalanmak istiyoruz”

Oyuncu kalitesi olarak iyi bir takım ile mücadele edeceklerini söyleyen Diyadin, “Her maç gibi zorluk derecesi aynı bir maça çıkacağız. Beşiktaş yada başka bir takım ile oynamamamız bulunduğumuz durum itibari ile çok farklı önem arz etmiyor. Fakat oyuncu kalitesi olarak tabi ki iyi bir takımla oynayacağız. Beşiktaş her ne kadar lige iyi başlamamış olsa da kesinlikle iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Oyun felsefesi olan 3-4 takımdan birisi. Bütün eleştirilere rağmen Abdullah Avcı'nın bunu oturtacağına inanıyorum. Çünkü belli bir amacı ve felsefesi olan bir teknik adam. Zorlu bir maç olacak. Ama bizim için özellikle bu tip maçlardaki hem konsantremiz ve Fenerbahçe maçındaki gibi doğru oynamamız gereken bir maç. Her ne kadar kadro derinliği olmasa da sahada 11'e 11 oynanan bir oyunda mevcut oyuncularımızla doğru oynayarak taraftarımızla birlikte hem bir direnç gösterip hem de Beşiktaş'ın zaaflarından faydalanmak istiyoruz. Bu tip maçlarda özellikle gol ya da goller bulmamız gerekir. Bu doğrultuda çalışıyoruz” diye konuştu.

Canteros, Cebrail, Scarione, Beşiktaş maçında yok

Kadrodaki sakat oyuncuların Beşiktaş maçına yetişmeyeceğini belirten Metin Diyadin, “Kadromuz transfer yasağından dolayı kadro derinliği olmamasının üstüne Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione yok bu tip eksiklerimiz de var. Bu sebepten hamle gücümüz de olmuyor. Gerekirse genç oyuncularımız, eldeki mevcut oyuncuları doğru kullanarak hareket etmek zorundayız. Maça bu şekilde hazırlanıyoruz. Orgill mental olarak özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kulübünü sahiplenen bir oyuncu. Kendisi her maçı istekli ve arzulu oynuyor. Bir aksilik olmazsa Orgill maça yetişecektir” şeklinde konuştu.

“Hem Şenol hocayı hem de milli takım oyuncularını yürekten kutluyorum”

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası yolundaki başarısına da değinen Diyadin, “Özellikle hem Şenol hocayı hem de milli takım oyuncularını yürekten kutluyorum. Futbolda hep deriz ya ‘Takım gibi takım'. Birbirleriyle müthiş bir dayanışma içindeler. Hem taktiksel hem istek hem fizik kalite olarak bütün maçlarda çok güzel bir ortam yakalamışlar. Hem oyunculara hem teknik heyete bize yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Futbolcuların kendi askerine gösterdiği saygıyı Avrupa üzerine saygısızlık olarak alıyorsa onların bileceği iştir”

Son günlerde gündem olan asker selamıyla ilgilide konuşan Teknik Direktör Metin Diyadin, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

“Maalesef Türkiye ile ilgili böyle durumlarda Avrupa'nın bize karşı bakış açısı bu. Artık yeter diyebiliriz. Hiçbir şekilde hiçbir konuda geri vites yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Futbolcuların asker selamı ile kendi vatandaşına kendi askerine gösterdiği saygıyı Avrupa kendi üzerine saygısızlık olarak alıyorsa onların bileceği iştir. Bu konularda asla taviz vermemeliyiz. Hatta İzlanda gelecek. İzlanda'nın havaalanında yaptıklarının karşılığını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Mütevazi olmak bir yere kadardır. Türk milletinin, sporda olsun siyasette olsun her konuda artık birilerine yaranma gibi, geriye çekilme gibi bir düşüncesi olamaz. Her alanda hep beraber kenetlenip, bu konularda eleştiri bile yapmadan birbirimize götürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten de öyle gidiyor. Biz ne yaparsak yapalım, yukarıya çıktığımızda onlar kabullenmiyorlar. Ama bu kabullenmemelerinin nedenini biz asla umursamamalıyız. Kısasa kısas gibi davranmalıyız, biz büyük bir milletiz. Bu konuda ve her konuda tek yürek olmalıyız.”