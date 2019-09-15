Metin Diyadin: “Önemli olan geriye düştüğünüzdeki tepki"

Birinci golü yeyince de o kırılganlık ortaya çıkmış oldu” dedi.

Evinde Yeni Malatyaspor'a 4-0 mağlup olan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diyadin, “Maça başlarken rakibimizi analiz ettik. Bize gelene kadar hem Trabzon hem Başakşehir gibi takımlarla oynadığı zaman da özellikle pas organizasyonunu iyi yapan ve üçüncü bölgede oynamayı seven ve oynayabilen bir takımdı, bunu da biliyorduk. Biz mevcut kadromuzla birlikte iyi kapanarak, kontrataklarla pozisyon üretmeyi istiyorduk ki, zaten o pas üçüncü bölgeye yerleşip takımı da öne aldıkları zaman arkada boşluklar verebiliyorlar, bizim ilk 20 dakikalık bölümde direncimiz vardı. Birkaç tane çok net olmasa rakip kaleye gittik ama yediğimiz birinci enteresan gol, kırılgan olduğumuzu da gösterdi. Önemli olan geriye düştüğünüzdeki tepki. Birinci golü yeyince de o kırılganlık ortaya çıkmış oldu. Ancak çok da organize bir takımla oynadığımızı maçtan öncede biliyorduk” ifadelerini kullandı.