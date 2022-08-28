Metin Diyadin: “Transfer yasağının bir an önce kaldırılması gerekiyor”

Önde gelenlerin bir araya gelmesi lazım” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Metin Diyadin şunları söyledi:

“Gayet iyi oynadığımızı düşünüyoruz. 5 dakikada 2 gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Kadromuz dar olduğu için oyuna hamle gücümüz olmuyor. Rakibin devre arası oyuncu müdahalelerine cevap veremedik. Oyuncularımın istediğinden ve tempolarından oldukça memnunum. Gençlerbirliği camiasına sesleniyorum; transfer yasağının bir an önce kaldırılması gerekiyor. Önde gelenlerin bir araya gelmesi lazım. Bu çocuklar ve bizler kulüp forma adına her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Onlara destek verecek oyuncuların kadroya katılmaları gerekir.”