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Metina'da 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandoların, Metina’da 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandoların, Metina'da 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.


MSB'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden. Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu” denildi.

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