Metrelerce sürüklenen tır bariyerleri biçti: 1 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan tırın metrelerce sürüklenerek bariyerleri biçtiği kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı. Trafiğe kapanan D-200 karayolunun Kırıkkale istikametindeki ulaşım ise kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, Kırıkkale-Anlara D-200 karayolu üzerindeki Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Elazığ'a seyreden İ.K. idaresindeki 34 EVM 684 plakalı tır, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metrelerce sürüklendi. Bariyerlere çarparak durabilen tırın sürücüsü İ.K. hafif şekilde yaralanırken, dorsede yüklü plastik şişeler de etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün tedavisi, sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapıldı. Trafik ekipleri, D-200 karayolunun Kırıkkale istikametindeki ulaşımı kontrollü olarak tek şerit üzerinden sağladı. Yola saçılan plastik şişeler ise Karayolları ekiplerince temizlendi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.