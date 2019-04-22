Metrolarda müzik sesi yükseliyor

Başkent'te birçok farklı sanat dalının gelişmesine ve faaliyet alanı bulmasına imkan veren Büyükşehir Belediyesi, amatör sokak sanatçılarının, metro istasyonlarında kendilerine belirlenen alanlarda sanatlarını icra etmesine olanak tanıyor.

Metro istasyonları ve metro vagonlarında özgürce müzik yapabilme imkanı yakalayan amatör müzisyenler, sanatlarıyla birçok kişiye ulaşırken, Başkentliler de metrodan yükselen notalarla günlük yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaşıyor. Her gün binlerce yolcunun kullandığı Kızılay Metro İstasyonu'nda çalan gruplardan biri de “Fuaye Müzik Grubu”. Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencilerinden kurulu olan 7 kişilik Fuaye Müzik Grubu'nun konserlerine Ankaralılar büyük ilgi gösteriyor.

Flütte Buğra İlter ve Ayşe Günsu Çetin, kemanda Alperen Yıldırım, Selin Özyıldırım ve Şeyda Betül Fındık, gitarda Burak Develi, klarnette ise Yiğit Bilal Uysal'dan oluşan “Fuaye Müzik Grubu”, hava muhalefeti sebebiyle konserlerini Kızılay Metro Sanat Durağı'nda gerçekleştirmekten son derece memnun olduklarını şu sözlerle dile getiriyor:

“Büyükşehir Belediyesi'nin izni ve desteği sayesinde yıl sonu final konseri gerçekleştirdik. Grup üyeleri olarak halkın gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok memnun olduğumuzu söylememiz gerekir. Biz gençlerin yaptığı müziği dinleyen ve fırsat veren herkese teşekkür eder, sanat ve müzik dolu bir yaşam dileriz.”