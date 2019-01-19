Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Başkent'te iki katlı metruk bir binada yangın çıktı. Vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatını hatırlatarak yardım istedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Hacı Bayram Mahallesinde bulunan Uzunyol Sokak'taki iki katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, İtfaiye erleri de metruk binadaki yangına köpük sıkarak müdahale etti.

Metruk binanın çevresinde oturan mahalle sakinleri olaya tepki gösterirken binanın üçüncü kez yandığını belirten Eyüp Dağıstan, “Burası iki katlı metruk bina. Yan tarafta benim evim var. Buraya sürekli madde kullananlar geliyor. Geliyorlar burada madde kullanıyorlar, ateşe atıyorlar. Buranın yandığı ikinci, üçüncü oldu. Haberimiz olmasa, Allah muhafaza, hep gecekondu buralar, hep ahşap binalar. Belediyeden ricasının buranın bir an önce çaresine bakması gerektiğini” ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun metruk binalara ilişkin çağrısını hatırlatan Dağıstan, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, açıklama da bulunmuştu. ‘Metruk binalara madde bağımlıları giriyor, buraları yıkın' diye talimat verdi. Buradan sesleniyoruz yetkililere buraların çaresine bakılsın” dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu metruk binalar konusuna değinerek şunları aktarmıştı:

“Bu metruk binalar ya ehlileştirilmelidir veyahut da bir gece ansızın bu binalar yıkılmalıdır. Sağına soluna hiç bakmadan. Bu konuda kanun, kural da dinlemeyin. ‘Onun kararını, bunun değerlendirmesini' beklersek orada uyuşturucu satılmaya devam eder. Onun için bu metruk binaların derhal yıkılması ve gereğinin yapılması bizim genelgelerimizle desteklenen bir süreçtir.”