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Mevlana Amsterdam'da anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi 746.

vuslat yıl dönümünde Amsterdam'da yapılan bir programla anıldı.


Amsterdam Şeb-i Arus programı, Belçika'da Mevlana hakkında araştırmalar yapan Saleha Waheb Wassel'ın Mesnevi'nin ilk on sekiz beytini Farsça okumasıyla başladı.


Türk İslam düşünürleri; Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran, Evliya Çelebi, Sarı Saltuk gibi Hollandaca eserlerin sahibi araştırmacı yazar Abdulwahid van Bommel ‘İki Okyanusun Birleşmesi: Mevlana ve Şems'i Tebrizi'nin Buluşması' üzerine konuştu.


Yoğun katılımın sağlandığı Amsterdam Şeb-i Arus programı, Hollanda Türkevi Topluluğu, Derviş Vakfı ve Türk Tasavvuf Musikisi Tevazu Grubu tarafından organize edildi.

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